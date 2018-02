Școlarii noștri, "cobai" pentru miniștri. După note, ar putea dispărea și calificativele la clasele primare

Cum credeți că ar fi mai bine să fie evaluați copiii dumneavoastră la școală? Sunt, oare, mai bune notele, așa cum erau evaluați pe vremuri elevii sau sunt mai bune calificativele?Fostul ministru al Educației, Liviu Pop, a declarat, zilele trecute, că nu agreează sistemul calificativelor și vrea să depună o inițiativă legislativă prin care acestea să fie eliminate, iar evaluarea elevilor să se facă după un model european, pe alte criterii.Totuși, care este modelul, se întreabă fostul inspector școlar general Petrică Miu.„Eu cred că mai bună ar fi o inițiativă legislativă care să îmbunătățească baza materială și didactică a școlilor. Cum crește calitatea în Educație prin schimbarea sistemului de notare? Cum devine școala mai atractivă pentru elevi și profesori? Scade fenomenul de devianță și delincvență prin această măsură? Vor fi elevii mai bine pregătiți? Vor fi elevii și profesorii mai bine protejați? Se rezolvă problema telefoanelor?”, a comentat el.Alți dascăli sunt de părere că, între aprecierea elevilor prin calificative sau note, folosirea notelor ca instrument de măsurare a capacității intelectuale a elevilor este cea mai indicată. Acest lucru se întâmplă mai ales la ciclul primar, unde calificativul este cel care dă măsura, și ciclul gimnazial, unde nota devine instrument de măsurare, se cere o continuitate, întrucât mulți elevi și părinți ajunși în gimnaziu nu înțeleg de ce în clasele I- IV copilul avea numai FB și acum are note diferite.„De exemplu, FB este valabil și pentru nota nouă și pentru zece, dar notele acestea nu sunt identice. În schimb, dacă un elev este apreciat cu note, ele sunt distinct diferite, iar un profesor știe diferența”, ne-a declarat Emilia Bucur, institutor la Școala nr. 7 din Constanța.Aceasta consideră că instrumentele de apreciere nu sunt suficient de clare și că a aprecia cu calificative este mai comod. Prin urmare, elevul este încurajat și părintele la fel, dar nu întotdeauna încurajarea dă rezultate aproape de realitate. Tocmai de aceea, a precizat dascălul, la intrarea în clasa a V-a, elevii simt nota ca o lovitură sub centură, „o derută clară a elevilor și părinților, care chiar nu înțeleg problema și așa se naște o revoltă a părinților și a copiilor, din neînțelegeri, dar și lipsa de rigoare în aprecierea propriilor copii”.Calificativelenu sunt suficient „lucrate“Pentru Lucica Nicolae, institutor la aceeași unitate de învățământ, calificativele nu sunt suficient „lucrate”, adică nu au claritate și se întâmplă des ca după o perioadă să nu fie suficient să folosești calificativele.„Ai nevoie să le și explicitezi, în sensul că măsurarea cunoștințelor trebuie făcută foarte exact, iar părintele și elevul să nu-și creeze iluzii. Unii copii simt că aceste calificative nu sunt suficient de clare și mă voi referi la interpretarea părinților care nu înțeleg că, în interiorul aceluiași calificativ, sunt nuanțe”, a explicat cadrul didactic.În același timp, profesorul Doina Pavel crede că un sistem de apreciere mai strict interpretat, cu un caiet de apreciere riguros, nu ar fi rău.„Adică, a da forță calificativului înseamnă a-l apropia în motivare de motivarea notei. O notă este explicitată - de ce este nouă și nu zece, de exemplu și elevul se obișnuiește cu acest lucru. În schimb, este mai greu de explicat de ce este FB și când ai două greșeli și când nu ai niciuna. Sistemul englezesc din vechile «grammar school» are ca instrument de lucru culoarea. Fiecare notă este o culoare, iar fiecare copil își știe valoarea, pentru că este de 50 de ani și ei se valorizează singuri. Spre exemplu, auriul pe aria curriculară înseamnă excelent, adică zece, deci foarte bine. În schimb, eu aș păstra felul în care elevul devine încrezător în el însuși, adică își știe exact locul în clasă, își demonstrează, oricând, că poate să se așeze exact în ierarhie, iar uneori i se fac și invitații la autodepășire”, a adăugat cadrul didactic. Profesorul a mai spus că, indiferent de tipul de evaluare, toate trebuie îmbunătățite, iar îmbunătățirea vine din a lăsa sistemul să lucreze cu oameni calificați, să fie ținut departe de experimente de scurtă durată, să fie apreciat în școli.Elevii nu ar mai trebuisă fie notați clasicla anumite disciplineDirectorul Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Anamaria Ciobotaru, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că modul în care este aplicat sistemul de notare prin calificative, la momentul acesta, generează foarte multe confuzii. Tocmai de aceea, consideră ea, ar fi benefică și aplicarea ideii pe care fostul ministru al Educației a enunțat-o la întâlnirea care a avut loc, de curând, la Constanța, și anume, elevii să nu mai fie notați, clasic, la disciplinele muzică, desen, religie și educație fizică.„Propunerea ca elevii să nu fie notați la disciplinele Muzică, Desen, Educație fizică și Religie vizează toate nivelurile de școlarizare, nu doar ciclul primar. Oricum, nu sistemul de notare prin calificative în sine este problema, ci aplicarea lui”, este opinia managerului.Mai grav este că, nici până în ziua de astăzi, părinții și elevii, dar și o parte din consiliul profesoral, cum ar fi unii profesori de limbi străine, Educație Fizică și Religie, nu au asimilat aceste calificative.„După mai bine de nouă ani de la introducerea lor, încă se convertesc în note de către familie. De asemenea, sunt dificultăți și la încheierea situației școlare, semestriale și anuale, pentru că trebuie să urmărim progresul și să avem un număr de calificative impar, media fiind calificativul dominant. În concluzie, sunt sigură că introducerea unui nou sistem de notare s-ar produce după o dezbatere națională, așa cum am fost obișnuiți în ultimul timp. De ce nu am accepta schimbarea, dacă aceasta ar aduce mai multă transparență și coerență în aprecierea nivelului de cunoștințe?”, ne-a declarat directorul adjunct al Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, Sorina Eftimi.Întrebat despre aceste modificări pe care fostul ministru vrea să le facă, președintele Asociației Elevilor din Constanța, Constantin Alexandru Manda, este de părere că aceasta este o inițiativă salutabilă, care ar avea ca efect scăderea tradiționalei „goane după Foarte bine”, care îi face pe unii elevi să meargă la meditații încă din învățământul primar. „Spre exemplu, în Finlanda notele sunt introduse abia în învățământul liceal”, a precizat el.