Scoaterea Religiei din şcoală: păcat sau virtute?

Pai ce ar fi de spus? As intreba retoric, care este rezultatul religiei in scoli cata vreme a crescut violenta la un nivel atat de alarmant. Care este efortul bugetar la nivelul tarii pentru a tine in priza aceasta armata de profesori de religie? Si care, practic nu produc nimic. In schimb se pregateste cu muta rabdare si de la varste fragede, viitoarea generatie de enoriasi cu creierul spalat. Dupa '89 biserica a facut pe martira. S-au construit la biserici, de nu mai incap astazi in Romania, si care nu folosesc la nimic. La noi se inchid spitale, cele existente sunt vai de ele. Biserica a ocupat parcurile, spatiile libere dintre blocuri, are televiziune, are post de radio, domenii, hoteluri etc. Pe ei nu-i calca niciodata Garda, ei nu platesc impozite. Patriarhul Daniel e un autentic mogul de presa. Trai pe vatrai. Noroc cu DNA care le mai pune frana. Astept cu deosebit interes ziua cand IPS Teodosie (cel spagar) si Gigi Becali vor dormi in paturi alaturate. Mai nou, daca ati observat, biserica isi scoate afara boxele si difuzoarele, astfel incat vrei nu vrei, daca stai prin zona, asculti orice predica (botez, inmormantare). Ce poate fi mai "placut"? De exemplu daca lucrezi in ture si doar ce ai venit din cea de noapte. Adica biserica, cu un tupeu fantastic, ne intra in viata. Ar trebui data in judecata pentru tulburarea linistii publice. Una peste alta, se si vede cate ne-a dat Dumnezeu in 25 de ani. Ne-a dat de nu le mai putem duce. Revenind la subiect, disciplina religie, precum si corpul didactic care o deserveste, este doar o ramurica a bisericii. Isi asigura un trai bunicel, nefacand nimic, neproducand nimic, intr-o tara saraca, prin manipularea emotionala a oamenilor. Amin