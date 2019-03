Școala nr. 12 „B.P. Hasdeu“, la ceas aniversar

Astăzi, 26 februarie, Școala nr. 12 „B.P. Hasdeu” din Constanța îmbracă haine de sărbătoare, omagiind 140 de ani de existență, pe parcursul cărora și-a format un renume și a confirmat statutul de școală ce promovează calitatea în educație și formarea elevilor în spiritul unor idealuri înalte.







Școala nr. 12 „B.P. Hasdeu” sărbătorește, astăzi, 140 de ani de activitate, timp în care au încercat mereu să le asigure elevilor săi condiții și un mediu cât mai potrivit desfășurării unui act educațional de calitate. În prima parte a zilei, mai exact între orele 8.00 și 11.30 vor avea loc o mulțime de activități dedicate acestui eveniment deosebit, la care vor lua parte elevi din clasele primare. Urmează concursul județean de creație literară și artistică „Pe aleea domnului Hasdeu”, proiectul „Omul carte”, în cadrul căruia copiii vor intra în contact cu 12 oameni de succes din orașul nostru, dintre care îi amintim pe Corina Martin, Elena Frâncu, Ilie Floroiu, Doina Păuleanu. La ora prânzului, se va face un „arc peste timp”, moment în care elevii, dar și invitații vor intra în contact cu profesorii pensionari ai școlii. În partea a doua a zilei sunt implicați în multe alte activități elevii de gimnaziu, care vor desfășura diverse activități dedicate școlii, concursuri de cultură generală, concursuri de talente sportive, dans, interpretare muzicală și dramatică.







Directorul școlii, Adelina Oșca a declarat că ziua de astăzi este așteptată cu mare nerăbdare, în egală măsură, de elevi, dar și de cadrele didactice în activitate sau pensionate, care sunt invitate an de an la acest eveniment.

„Noi punem accent, permanent, pe creșterea calității educației și încercăm să le oferim, mereu, copiilor cât mai multe alternative. Spre exemplu, de curând am introdus ca disciplină de studiu limba germană, la clasa pregătitoare, la cererea părinților. De doi ani avem și clase de limba engleză intensiv, dar și clase de germană intensiv. În plus, încercăm să le oferim și alte lucruri: avem chiar și un club de șah. Anul trecut, spre exemplu, am avut o fetiță de clasa a VIII-a care și-a finalizat studiile cu nota 10 și apoi a absolvit toate examenele la fel. A fost o performanță și ne mândrim cu ea”, a precizat managerul.







Elevi premianți







Înscrisă în tradiția învățământului din spațiul dobrogean, Școala Gimnazială nr. 12 este una dintre cele mai vechi unități de învățământ din Constanța, fiind înființată în anul 1879-1880. Aceasta a funcționat până în anul 1986 în localul în care acum se află Muzeul de Artă. În anul 1981, Consiliul Popular al județului Constanța a decis construirea unei școli în zona Dacia. Apoi, în 1986, școala a fost transferată în clădirea aflată la intersecția străzilor Duiliu Zamfirescu și B. P. Hașdeu. La scurt timp după aceea, i se atribuie unității de învățământ denumirea actuală, după patronul spiritual al școlii. Începând cu anul școlar 1999-2000 și până în prezent, aici se derulează o serie de programe și proiecte educaționale care au depășit hotarele învățământului constănțean. Dintre acestea amintim „Săptămâna verde”, „Primăvara în Europa”, „Interculturalitatea română-japoneză”, „Sărbătorile românilor- prilej de bucurie”, „Un mediu curat, esența supraviețuirii și progresului”, „Cea mai frumoasă clasă” etc.







De asemenea, de-a lungul timpului, copiii care învață aici au obținut sute de premii. Mai mult decât atât, unii elevi au reușit să se califice în etapele naționale la diferite olimpiade și concursuri școlare. Dintre ocupanții locului I îi amintim pe elevii Adelina Mitea, Gabriel Bucur, George Grasu, Ștefan Vlad Călin, Diana Ghizu, Andreea Rucea, Alexandra Frigioiu, Viviana Fulga, Maria Enescu, Ecaterina Sheja’addin, Crina Belecciu, Daniel Buicli, Amalia Bucur, Ioana Anastasia Nacea și Ecaterina Galav.