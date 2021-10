Școala „Gheorghe Țițeica”, premiată de ambasadorul Marii Britanii la București

Coordonatoarea echipei de profesori din această unitate, prof. Cristina Lomnoșanu, a participat la ceremonia de zilele trecute și a primit, pentru a doua oară, din partea Excelenței Sale, ambasadorul Andrew Noble, distincția de Platinum Member acordată doar acelor instituții care sunt centre de pregătire cu o activitate remarcabilă în cadrul Programului Addvantage derulat de British Council România.





„Am reprezentat la acest eveniment o școală unde lucrurile sunt privite în perspectivă și acțiunile profesorilor sunt mereu gândite spre a veni în întâmpinarea nevoilor educaționale ale elevilor pe termen imediat și lung, o școală unde dedicarea pentru ceea ce facem și implicarea sunt maxime. Am început în anul 2015 și, de atunci, peste 1000 de elevi au dobândit certificarea pentru care au fost testați și pe care și-o doreau. Mulți dintre ei, având o pregătire excelentă, au dobândit chiar niveluri superioare celor pentru care se înscriseseră la examen inițial. Remarcăm un interes crescând, de la an la an, din partea părinților și a elevilor de a susține aceste examinări, în ciuda pandemiei. Ne vom strădui ca în viitor să menținem standardele de calitate cu care i-am obișnuit pe colaboratorii noștri și, mai ales, pe beneficiarii direcți ai acestui proiect, elevii”, a declarat prof. Cristina Lomnoşanu.





Şcoala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica” din Constanţa a primit recunoaşterea oficială a calităţii pentru organizare de examene Cambridge. Ceremonia a avut loc la începutul acestei săptămâni, la reședința ambasadorului Marii Britanii la București, în parteneriat cu Consiliul Britanic. Aceste examene de certificare a nivelului de cunoștințe și competențe dobândite în studiul limbii engleze cântăresc greu în CV-ul oricărui tânăr care dorește să își continue studiile la un liceu ce are clase cu predare în regim bilingv a limbii engleze, la licee sau universități în străinătate ori să își găsească un loc de muncă într-o companie multinațională.