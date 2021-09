Şcoală de Vară de Medii Virtuale, la Universitatea „Ovidius”

Ediţia din acest an a Şcolii de Vară de Medii Virtuale din România este organizată cu sprijinul a două proiecte. „Ca o continuare a ediţiilor precedente, evenimentul din acest an va păstra tematica aplicării realităţii virtuale în reconstrucţia virtuală a unor artefacte arheologice descoperite în Dobrogea, cu exemplificare pe cele ce au făcut subiectul unui alt proiect. În plus, în cadrul evenimentului vor fi prezentate perspective de evoluţie a tehnologiei realităţii virtuale prin realitatea augmentată, către realităţi extinse şi aplicabile în diverse domenii de activitate umană, de la media, până la automobile, subliniindu-se aportul procesării de imagini şi al digitalizării prin scanare cu laser în dezvoltarea acestor tehnologii”, precizează cadrul didactic.





Universitatea „Ovidius” din Constanţa (UOC), prin laboratorul de Cercetare în domeniul Realităţii Virtuale şi Augmentate (CeRVA) din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică organizează în data de 15 septembrie, cea de a zecea ediţie a Şcolii de Vară de Medii Virtuale din România (creatiVE). Potrivit prof. univ. dr. Dorin-Mircea Popovici, coordonatorul echipei CeRVA, evenimentul va avea loc online şi se adresează tuturor studenţilor şi elevilor din ciclul preuniversitar interesaţi de tematica propusă.