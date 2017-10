Schimbările care au zguduit Colegiul de Artă

3

Orarul colegiului

Profit de aceasta ocazie spre a le da lamuriri celor care nu stiu cum se realizeaza orarul final al colegiului. Precizez ca eu realizez orarul de aproximativ 6 ani in aceasta scoala, iar ca sa multumesc pe toata lumea este imposibil. Alti colegi de-ai mei realizeaza trei orare distincte: muzica, artele plastice si coregrafia. In final, eu le primesc pe toate si introduc orele de cultura generala, conform incadrarii realizate de directori. Nu in ultimul rand, este vorba de salile disponibile, care trebuie repartizate cu atentie, conform numarului de elevi si locurilor disponibile in sala. Mai mult, indicatia care mi s-a transmis dintotdeauna a fost sa nu se depaseasca orele 18, in conditiile in care la scolile generale sunt adesea ore pana la 20. In esenta, sunt trei formulare pentru fiecare zi in parte: orarul profesorilor, al elevilor si repartizarea in sali. Ma bucur ca orarul de anul trecut era mai bun si regret ca acum o clasa are franceza dupa engleza sau invers, nici nu conteaza. Alti parinti s-au plans ca au matematica de la 16 in loc de 12 sau 13. Am schimbat, permutand orele pret de o ora. Altii (e vorba de clase diferite) au decoperit pe internet ca nu sunt doua ore de sport si una a disparut. Alta munca. Nu insir toate dorintele unuia si altuia, cert este ca perfectiunea nu se va atinge niciodata, deoarece ea nu exista. Cand era in generala, fiul meu avea matematica la ora 19, dupa educatie-fizica, avea zile dificile si altele usoare, asta este scoala. Niciodata nu am acuzat pe cineva pentru orar, deoarece inteleg faptul ca nu exista specialisti in asa ceva. Cine vrea sa aiba copilul aici trebuie sa stie ca in alte licee de arta este un program si mai alambicat, uneori copiii stau de dimineata si pana seara in scoala. Parintii pot foarte bine sa angajeze un specialist care, platit fiind, sa construiasca orarul dorit de fiecare. Oricum, va multumesc pentru publicitatea facuta. Nu in ultimul rand, doresc sa-i felicit pe copiii nostri care obtin deseori premii importante pe plan national si international, care sunt dedicati studiului si din care speram sa iasa niste artisti adevarati, cu care sa ne mandrim. Sper sa devina constienti ca in aceasta lume nu ne pot salva decat arta, frumosul, in general, toleranta, calmul, intelegerea, munca, modestia, talentul, perseverenta, visul si alte valori in care multe cadre didactice ale colegiului cred. Va multumesc pentru intelegere.