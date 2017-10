Schimbările care au pus frână goanei după note

1

Un alt punct de vedere

Modificarea propusa de ministru poate fi una buna, insa argumentele invocate sunt stupide. Sistemul de evaluare in invatamantul din Romania are mari probleme: nu exista standarde unice pentru fiecare disciplina, iar profesorii evalueaza dupa propria lor stiinta, ceea ce justifica diferentele foarte mari de notare a elevilor. Deci evaluarea este deficitara, formarea profesorilor este si ea plina de hibe (in zone rurale indepartate ajung sa profeseze profesori care iau 2 la titularizare sau nu sunt calificati). Iar masura luata de ministru priveste...ghiciti pe cine! Bineinteles, pe elevi, ultima veriga intr-un sistem ce tine prea putin seama de ei, desi sunt beneficiarii principali ai educatiei. Masura propusa de ministru va intra, probabil, in vigoare, cu elevii care sunt acum clasa a VIII-a. Adica elevii care au invatat trei ani pentru a obtine medii care sa le permita sa intre la liceele dorite. Foarte bine! Sa zicem ca masura va reduce discrepantele intre notele la evaluare si media anilor de gimnaziu. S-o aplice cu generatia care intra acum in clasa a V-a. A schimba regulile jocului in timpul jocului-cea mai la ''indemana'' masura intr-un sistem de invatamanat lipsit de de perspective.