Schimbări MAJORE în structura anului școlar!

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat, marți, că există varianta ca primul semestru al anului școlar să se încheie înainte de sărbătorile de iarnă, dar să fie micșorată vacanța.Așadar, propunerea pentru structura noului an scolar - 2019/2020.Anul şcolar 2019-2020 se structurează pe două semestre, după cum urmează:Semestrul I are 14 săptămâni dispuse în perioada 16 septembrie 2019-20 decembrie 2019 Cursuri – luni, 16 septembrie 2019 - vineri, 20 decembrie 2019.În perioada 26 octombrie - 3 noiembrie 2019, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.Vacanța de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2019 – duminică, 12 ianuarie 2020Semestrul al II-lea are 21 săptămâni dispuse în perioada 13 ianuarie 2020 -19 iunie 2020Cursuri – luni, 13 ianuarie 2020 – vineri, 3 aprilie 2020Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 4 aprilie 2020 – marți, 21 aprilie 2020Cursuri – miercuri, 22 aprilie 2020 – vineri, 19 iunie 2020Vacanţa de vară – sâmbătă, 20 iunie 2020 – duminică, 13 septembrie 2020.Noua structură a anului școlar a fost anunțată de Ecaterina Andronescu într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Realitatea.net.