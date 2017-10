Schimbări la ISJ Constanţa! Chiar şi cu concurs, inspectori vin şi pleacă

2

Agentia Nationala de Integritate

Stie cineva unde poate fi gasita declaratia de avere a directoarei de la Scoala 28 Dan Barbilian? Pe site-ul scolii nu este si nici pe al ISJ Constanta. Am cautat si pe site-ul Primariei Constanta dar n-am gasit-o decat pe cea a sotului, viceprimarul Stan Marius Gabriel. Interesant este ca nici pe portalul declaratilor de avere al ANI nu am gasit declaratia de avere si interese. Eram curios daca si in declaratia ei de avere se regaseste suma de 100.000 lei cash...!