SCHIMBĂRI LA ADMITEREA LA LICEU / Notele din clasele V-VIII vor conta mai puţin

SCHIMBĂRI LA ADMITEREA LA LICEU / Notele din clasele V-VIII vor conta mai puțin

Ştire online publicată Marţi, 09 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

De anul acesta, ponderea mediei celor patru clase gimnaziale va conta doar în proporție de 20% față de 25 de procente cât era până anul acesta."Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere", se arată în ordinul de ministru publicat în Monitorul Oficial în luna august 2016.Sesiunea de admitere din vara acestui an este prima în care se va aplica noua metodă de calcul.Proba scrisă la limba română din cadrul Evaluării Naționale urmează să aibă loc la data de 19 iunie, pe 21 iunie va avea loc proba scrisă la matematică, iar, la data de 22 iunie, elevii din clasa a VIII-a vor susține proba scrisă la limba maternă.