Schimbări în organigrama Inspectoratului Şcolar Constanţa. Astăzi e ziua Z!

PENTRU ISJ- CONSTANTA

Avand in vedere faptul ca "iubita" noastra directoare nu se potoleste pentru ca n-are cum, nu-i sta in caracter, ne vedem nevoiti sa batem drumul la inspectorat, ca sa va semnalam toate abuzurile ( "cu legea in mana si conform metodologiilor", stiti dvs ). De asemenea vom aduce si la cunostinta sindicatului si a ministerului tot ce se intampla in scoala noastra sub conducerea lui STAN, si vom scrie aici si pe unde se poate tot ce face EA .....asa, de amorul artei.....Stim ca nu o s-o luati de pe capul nostru, dar macar sa stiti ce se petrece. E VREO PROBLEMA? Poate intr-o buna zi cineva, din neant, vreun "for responsabil" se va apleca asupra chestiunii in discutie si va face ceea ce trebuia sa se faca demult.