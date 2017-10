Schimbare la vârful ISJ Constanţa / Raducu Popescu, noul inspector general

Schimbare la vârful ISJ Constanța / Raducu Popescu, noul inspector general

Începând cu data de 30 mai 2012, prin ordin de ministru, asist. univ. drd. Răducu Popescu, de la Facultateade Educație Fizică și Sport din cadrul Universității "Ovidius", a fost numit,prin detașare în interesul învățământului, în funcția de inspector școlar general. Ieri, puțin după prânz, a avut loc fulgerătoarea predare de ștafetă la ISJ Constanța, în prezența subprefectului Radu Volcinschi.Nu știm dacă luată prin surprindere sau pregătită, prof. dr. Aliss Andreescu i-a transmis lui Răducu Popescu: "Fără să considerați că este o laudă, eu, împreună cu echipa inspectoratului, am reușit să facem o echipă de profesioniști, foarte serioasă și tot ceea ce îmi doresc este ca și dvs., domnule inspector general, să reușiți să obțineți cel puțin tot atâtea performanțe cât am obținut noi". "Simt o oarecare stare de tensiune!" Majoritatea inspectorilor școlari care se aflau, ieri, în sediul instituției au fost convocați la subsol, pentru a-l cunoaște pe noul "general", care nu provine din rândurile preuniversitare, deci e prea puțin probabil să se fi știut de apariția sa… intempestivă. Nu este însă străin de problemele învățământului preuniversitar, ca dovadă afirmațiile făcute în cadrul unei conferințe de presă ad-hoc, de față cu ceilalți inspectori școlari: "Începem un nou drum și vă mărturisesc de la bun înce-put că plec cu un gând într-o proporție maximă departe de orice altă implicare". Popescu a afirmat că nu-l interesează implicarea politică a inspectorilor și își propune ca evaluarea acestora să fie strict profesională. "Iar dumneavoastră, la rându-vă, să faceți această departajare dacă e cazul. Dacă nu, vă felicit și vă doresc mult succes! Vom evalua împreună activitatea fiecărui departament, vom sublinia lucrurile bune pe care această echipă le-a făcut și care sunt incontestabile, iar despre restul vom avea o discuție împreună, aici, în interior". Intuind starea care i-a cuprins pe colegii săi mai noi, "generalul" a punctat: "Simt o oarecare stare de tensiune între dvs., dar să fim mai relaxați, suntem colegi și o să ne străduim să facem tot ce putem pentru copiii din școlile acestui județ". Întrebat dacă este la curent cu problemele la zi ale învățământului, Popescu a afirmat că se vor discuta în interiorul Inspecto-ratului: "Există o lege în dezbatere, suntem susținătorii ei, toți avem puncte de vedere pe care le vom transmite prin parlamen-tarii pe care îi avem, pentru că vrem-nu vrem fiecare avem o implicare politică. Sperăm ca administrarea școlilor, mă refer la taxele pentru încălzire, curent, apă, să revină iar Primăriei Constanța. Această misiune cu care i-a însărcinat pe directorii școlilor fosta guvernare mi se pare corect să revină primăriei, iar cadrele didactice și directorii să se ocupe exact de ceea ce au de făcut. Voi susține permanent că familia trebuie să vină în sprijinul școlii și școala în sprijinul familiei, educația nefiind o sarcină exclusivă școlii, cele două lucrând împreună. Trebuie să fim uniți, să vorbim toți aceeași limbă și să lăsăm anumite orgolii și să construim împreună". Având în vedere mediul universitar din care provine, l-am întrebat pe Răducu Popescu dacă va mai continua să predea: "Mă gândesc. Am posibilitatea să țin și acolo ore legal. Nu știu cât timp îmi voi dedica. Principala preocu-pare este activitatea din acest colectiv de prieteni și colegi. Dacă timpul îmi va permite și colegii îmi dovedesc că suntem o echipă și putem lucra împreună și că fiecare își vede de treaba lui în serviciul în care este implicat, cred că voi putea să profesez în continuare".