Scene penibile la concursul directorilor. Managementul şcolar şi coama măgarului!

Scene penibile la concursul directorilor. Managementul școlar și coama măgarului!

Pentru a vă forma o imagine, spre finalul setului 21-40 de întrebări (din totalul de 60), candidații aveau de ales din patru variante la asemănări dintre: filme și nuvele, muzică și pictură, schiat și înot, revoluție și evoluție, tuberculoză și astm, șosete și mănuși. Ce ați alege la această ultimă întrebare între: A) șosetele sunt purtate în picioare, mănușile sunt purtate pe mâini; B) sunt vândute în perechi; C) sunt articole de îmbrăcăminte; D) sunt făcute din același material; E) șosetele sunt îmbrăcate înaintea mănușilor. Ca să nu mai spunem de întrebarea 29: Măgarul întotdeauna are…? A) grajd; B) potcoave; C) harnașament; D) copite; E) coamă.Miercuri seară, târziu, au fost date publicității rezultatele probei scrise a concursului pentru funcția de director și director adjunct, și aveam să constatăm, nu fără surprindere, că printre cei respinși se numără directori constănțeni respectabili.Prof. Zoița Vrișcă mai are doi ani până la pensionare și ar fi dorit să-i fie valorificată experiența, nu valorizată cu întrebări „ștrangulate” ce țin de alt domeniu decât de cel al conducerii unei unități școlare.„Eu nu am înțeles nici acum cum s-a evaluat fișa, de fapt cum s-a ajuns la acel punctaj. Cum s-a adunat, cum s-a împărțit, ce medie aritmetică s-a făcut, chiar nu am înțeles. Subiectele din prima parte a probei au fost notate cu 1,24 de puncte, iar în partea a doua, de la punctul 42 până la 60, cu 2,50 puncte. Probabil că s-a făcut media aritmetică la cele două. Dar evaluarea în sine mi se pare incorectă. Am experiența a două concursuri de director și nu mi se pare corect să elimini candidați din prima probă. Evaluează omul și la toate celelalte, pentru că experiența ca manager se vede în CV-ul acela. Și poate aici obține punctaj mai mare, la planul de dezvoltare instituțională obține un alt punctaj și adună cu proba scrisă și dă un barem de picat și admis. În anul 2004, când am dat concurs cu doamna Timofte, și apoi în 2008, așa s-a procedat. Scrisul l-am dat pe calculator, cu subiecte din legislație, după care, conform unui grafic, ne-am prezentat la evaluarea CV-ului și a unui interviu, s-a făcut punctaj total. Așa mi s-ar fi părut corect. Dacă metodologia a fost cum a fost, în schimb organizarea a fost impecabilă”, mărturisea, ieri, prof. Vrișcă, adăugând că acum se află într-o postură deosebită, deoarece a renunțat la orele de la Școala nr. 38, unde este titulară, solicitând restrângere de activitate, iar acum va trebui ca, din iarnă, colega care e venită cu concurs pe acel post să-și caute altul. „Nici perioada pe care au ales-o nu este bună!”, a încheiat prof. Zoița Vrișcă.La fel de dezamăgită de subiectele propuse spre rezolvare, prof. Maria Terziu, director la Grădinița nr. 45, declara, ieri, că a greșit în momentul în care a transferat rezultatele de pe ciornă pe foaia de concurs.„Subiectele nu au fost din leadership, adică ceea ce ne-au dat nouă să învățăm din cele trei cărți. Iar cei 20 de itemi reprezentați de desene foarte mici erau mai repede pentru obținerea permisului de circulație, nu pentru un viitor manager. Stresul a fost foarte mare. Învățatul din cele trei cărți, urcatul formularelor pe platformă - le-au primit, nu le-au primit -, apoi subiectele care nu au nicio legătură cu managementul. Nu am de reproșat nimănui, totul a fost organizat de nota 10. Supraveghetorii, comisia s-au comportat exemplar, cu mult respect pentru noi. Greșeala a fost a mea, pentru că am intrat în panică din cauza desenelor și de acolo…”, a spus prof. Terziu.Conform datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, doi candidați au fost absenți, respectiv Carmen Bola (Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Delfinul”) și Valeria Dumitrașcu (Școala Gimnazială nr. 1 Galița), 30 respinși și 192 admiși. De asemenea, o evaluare încă nu a fost finalizată, și anume cea a Loredanei Dima, care concurează pentru postul de director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Pecineaga, întrucât unul dintre membrii comisiei de concurs s-a internat în spital.Și pentru că la examenele elevilor toate știrile încep cu statistica celei mai bune note, iată că nici profesorii de data aceasta nu au reușit să întrunească punctajul maxim, respectiv 50 de puncte. Cele mai bune teste le-au avut Maria Burlăciuc (Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari), Elena Ligia Mangri (Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari) și Geanina Mărgineanu (Școala Gimnazială nr. 1 Hârșova), cu un punctaj maxim de 48,75. La polul opus, cel mai slab rezultat l-a înregistrat Valentina Crișan, directorul de la Liceul Tehnologic „Jean Dinu” Adamclisi, și anume 17,5 puncte.v v vÎn continuarea calendarului de desfășurare a concursului, sunt prevăzute probele orale, de evaluare a CV-ului și a proiectului de dezvoltare instituțională, în intervalul 17 octombrie - 17 noiembrie.(0.26 Mb)(0.41 Mb)