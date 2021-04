Scenă tipică de luptă, reconstituită în 3D

În cadrul proiectului „Archive-Ancient Roman Cultural Heritage Interactive Visualization Environment for the Cross-Border Area between Bulgaria and Romania” au fost elaborate modele 3D pentru peste 120 de artefacte aflate în patrimoniul muzeelor partenere (Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi Muzeul Regional de Istorie Ruse). Metopa nr. 18 (Complexul muzeal „TropaeumTraiani” - Adamclisi) este modelul 3D de săptămâna aceasta şi reprezintă o scenă tipică de luptă. Personajele figurate sunt soldatul băştinaş şi cel roman, iar deznodământul nu este mai puţin semnificativ pentru tendinţa de glorificare şi invincibilitate a luptătorului roman. Modelul 3D poate fi admirat, la acest moment, online, pe site-ul ambelor instituţii.