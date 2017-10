„Scara cu flori“, un mărţişor pentru iubitoarele de artă

„Scara cu flori“, un mărțișor pentru iubitoarele de artă

Muzeul de Artă Constanța celebrează luna femeii prin deschiderea expo-ziției „Scara cu flori”, inspirată din opera extraordinară a pictorului Ștefan Luchian.„Scara cu flori” se află la a șaptea ediție, iar vernisajul de ieri a fost unul care a îmbinat cele mai frumoase arte: muzica și pictura.O expoziție sub semnul culorii și al soareluiDin această expoziție fac parte 25 de artiști constănțeni, dintre care amintim pe Mirela Dimcea, Marieta Besu, Octavia Stratulat, Constanța Dăncilă, a cărei lucrare prezentă în expoziție a fost pictată special pentru acest eveniment.În cuvintele Doinei Păuleanu, „această expoziție este așezată sub semnul florii, al bucuriei, este o expoziție solară și, pentru mine personal, o mare bucurie”.Expoziția conține lucrări într-o mare varietate de stiluri, dând impresia unei veritabile călătorii prin universuri senzoriale magice, tre-când de la abstract, în lucrările lui Ion Bălănoiu, care pictează primă-vara în tonuri de albastru, verde și ocru, la reprezentarea obiectivă a florii, în lucrările Marietei Besu.Alegerea artiștilor constănțeni ca vestitori ai primăverii nu a fost în-tâmplătoare, întrucât, potrivit Doinei Păuleanu, „întreaga pictură na-țională stă sub semnul modernității”, iar artiștii constănțenii sunt reprezentarea acestei modernități.„Scara cu flori” este o expoziție temporară care numără peste 30 de lucrări și poate fi vizitată timp de trei săptămâni la etajul III al Muzeului de Artă Constanța.