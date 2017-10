Scapino a distrat publicul constănţean

Joi, la Casa de Cultură a Sindicatelor

Scapino a distrat publicul constănțean

Joi, 23 iunie, seara, constănțenii și turiștii care au ales să petreacă la Casa de cultură din Constanța aproape două ore în compania unor nume de excepție ale teatrului românesc nu au fost dezamăgiți. Jucat pentru a doua oară pe scenă și considerat tot o avanpremieră după cea de la București, spectacolul „Scapino” ne-a îndepărtat de stresul și grijile cotidiene printr-un text simplu, cu gaguri dese. De altfel, regizorul Dan Tudor declara pentru „Cuget Liber” că nici nu și-a dorit altceva: „Am pus în scenă o piesă de acum 600 de ani, pe care am actualizat-o și care este pe înțelesul publicului de astăzi, Dacă era s-o fac ca atunci, cu pasajele în cinstea Regelui Ludovic nu știu dacă ar fi avut răbdare publicul. În general, la orice piesă pe care o regizeze, mă gândesc înainte de ce fac piesa, cui mă adresez și de ce aș face-o eu și nu altcineva”.Îndrăgita artistă Ileana Stana Ionescu, la cei 75 de ani ai săi, a dat viață unui personaj comico-înțelept. La final, s-a declarat încântată pentru primirea făcută de publicul constănțean. „Sunt fericită că am revenit la voi pentru că am avut ocazia de multe ori să vin când eram la începuturile carierei mele la Piatra Neamț. În ultimii ani am venit mai puțin, întrucât condițiile materiale ale teatrului și culturii în general sunt cum sunt și trebuie să le respectăm. Dar publicul s-a comportat admirabil și mi-a făcut atâta plăcere chiar dacă spectacolul nu e foarte rodat și noi nu suntem, să zic așa, foarte liniștiți de ceea ce urmează să facem. Dorim din toată inima să ne mai revedem și să oferim spectacole așa cum ați avut parte și în timpuri mai grele, cârtite de mulți, dar eu zic că n-a fost chiar așa. Și asta pentru că a fost o vreme generoasă pentru teatru”. Întrebată dacă vara aceasta va veni pe litoral, marea artistă a declarat că din păcate nu. „30 de ani am fost fidelă litoralului, respectiv doimăistă dacă mi-e permis, dar pentru că băiatul nostru este plecat ne vom duce la el în vacanța aceasta” (fiul, în vârstă de 36 ani este medic în Statele Unite - n.r.), ne-a declarat actrița. Din distribuție au mai făcut parte: Ion Dichiseanu, Valentin Uritescu, Monica Davidescu, Andrei Duban, Ilinca Goia, Dragoș Ionescu, Răzvan Oprea, Orodel Olaru.Premiera oficială a spectacolului este programată pentru la toamnă, la Teatrul Național de Operetă.