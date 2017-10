Scandalul sexual de la Colegiul "Eminescu": ce decizie a luat conducerea şcolii

Scandalul sexual de la Colegiul "Eminescu": ce decizie a luat conducerea școlii

Printr-un comunicat de presă transmis în urma ședinței Consiliului profesoral de ieri al Colegiului Național „Mihai Eminescu” am aflat ce măsuri s-au luat privind evenimentele în care au fost implicate elevele Alexandra C. și Lavinia P., cea care a făcut publice preocupările extrașcolare ale colegei sale, fără să anunțe în prealabil conducerea unității de învățământ.Așadar s-a decis mutarea disciplinară a elevelor la alte clase, diferite, din cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, precum și scăderea notei la purtare cu două puncte pentru Alexandra C., iar pentru Lavinia P., cu patru puncte, precum și includerea elevelor într-un program de consiliere psihologică.Reamintim că la finele săptămânii trecute, o elevă din clasa a XI-a specializarea mate-info, a Colegiului „Eminescu” din Constanța, intra în atenția Inspectoratului Școlar Județean, după ce s-a aflat faptul că aceasta face videochat. Cu certitudine, în luarea deciziilor de ieri s-a ținut cont de faptul că Alexandra a încheiat semestrul I cu media 8,50, înregistrând o singură absență, fapt ce nu ar fi putut să dea de bănuit asupra preocupărilor ei extrașcolare.