Scandalul gradaţiilor de merit. Cine minte şi cine trage sforile

Scandalul gradațiilor de merit. Cine minte și cine trage sforile

Chiar dacă, an de an, acordarea gradațiilor de merit se lasă cu nemulțumiri în rândul candidaților, prea mulți profesori s-au simțit trădați anul acesta, iar activitatea lor a fost luată, spun aceștia, în derâdere.În urma afișării, miercuri, 27 mai, seara, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și pe site-ul oficial, a rezultatelor finale, au în-ceput și discuțiile extrem de aprinse. Chiar la sediul din str. Mihai Eminescu am surprins un dialog între profesorii nemulțumiți și unul dintre inspectorii aflat întâmplător în preajmă, și care considerau că li se face o mare nedreptate printr-o depunctare nejustificată.Refuzăm să credem afirmația că s-au putut „cumpăra” membrii comisiilor de analizare a dosarelor, așa cum s-a spus, dar faptul că un membru al comisiei de analizare a contestațiilor, numită în urmă cu câteva luni, este chiar un inspector care a primit gradație de merit, asta pare oarecum cusut cu ață albă.Cum la fel de ciudat pare, analizând listele finale, prezența a doi directori - de la colegiile „Vasile Pârvan” și „Carol I” - admiși pe listele disciplinelor tehnice, unde și așa din 28 de dosare au fost admise 13, în loc să concureze la directori, acolo unde din 16 dosare au fost admise 13.Cele mai multe gradații de merit au fost acordate la învățământ primar, adică 61 din totalul de 77 solicitări. Iar la învățământ preșcolar, din 73 de dosare au fost admise 46.Nu numai nedreptățită, dar și mințităCă place sau nu, de numele prof. Ecaterina Rupesac se leagă multe dintre evenimentele frumoase din învățământul primar constănțean și tocmai de aceea insistăm asupra nedreptății care i s-a făcut. Din discuția pe care am purtat-o cu prof. Rupesac înaintea afișării rezultatelor finale, am reținut că luni seară, 25 mai, a fost chemată la ISJ Constanța, unde a stat de vorbă cu prof. dr. Răducu Popescu, în prezența a patru inspectori școlari și a directoarei Mihaela Stan.„S-au gândit și au analizat situația, așa încât au hotărât să îmi acorde gradație de merit. Iar aseară (miercuri, 27 mai - n.r.), când m-au sunat colegele să-mi spună că dosarul meu figurează ca respins, vă rog să mă credeți că am încremenit. Nici nu știu cum să cataloghez acest gest. Am ajuns la concluzia că doamna directoare are nu numai o mare putere de decizie, dar și de influență, altfelnu-mi explic cum inspectorul general afirmă ceva, iar pe liste apare altceva”, a mai adăugat profund dezamăgită prof. Rupesac.Decana de vârstă a actualei sesiuni de concurs, prof. Rupesac a beneficiat de gradație de merit încă de la înființarea acestui spor în învățământul românesc și cu certitudine dosarele sale nu au fost o „făcătură” ca tocmai acum să fie… respinsă.v v vAm încercat să aflăm de la inspectorul general care este „misterul” promisiunii neonorate, dar probabil că participarea la concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspectori școlari nu i-a oferit nici măcar răgazul să participe la deschiderea Târgului Ofertelor Educaționale de la Palatul Copiilor…