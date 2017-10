Scandalul de la Olimpiada de limba română. Cine plânge şi cine râde după decizia ministerului

Scandalul de la Olimpiada de limba română. Cine plânge și cine râde după decizia ministerului

În urmă cu o săptămână, făceam public apelul disperat al părinților Vanesei Cupșan, elevă în clasa a VI-a la Liceul Teoretic „Ovidius“, calificată inițial la faza națională a Olimpiadei de limba și literatura română și „detronată”, după contestații, de o colegă de la Năvodari care primea 12 puncte în urma recorectării.Sosiți la redacție, soții Cupșan ne-au explicat, revoltați, că au depus sesizări la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, prevalându-se de prevederile unui regulament care specifică, la art. 14, că „în urma reevaluării la contestații, punctajul se modifică numai dacă între punctajul inițial și cel obținut la reevaluare este o diferență mai mare de 12 puncte”.Întrucât la vremea respectivă ISJ ne-a răspuns că a solicitat clarificarea situației la Ministerul Educației, vineri, 25 martie, cu prilejul deplasării unei delegații din minister la Constanța, am întrebat-o pe prof. Monica Anisie, secretar de stat în MENCS, dacă prevederea de mai sus implică și „egal cu 12 puncte”. Mimând că nu înțelege, secretarul de stat ne-a îndrumat pentru clarificări către un inspector școlar. Adică hai să ne învârtim în… prosteală.Răspunsul Ministerului Educației Ieri, la solicitarea redacției „Cuget Liber”, am primit următorul răspuns din partea biroului de presă al MENCS: „În conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul specific privind orga-nizarea și desfășurarea olimpiadei de limbă și literatură română - gimnaziu, aprobat cu nr. 271/25.09.2015, răs-punderea pentru organizarea și desfășurarea etapelor anterioare etapei naționale revine inspectoratului școlar al fiecărui județ, prin inspectorul de limba și literatura română.În conformitate cu prevederile art. 12, alin. 12, la toate etapele olimpiadei, evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către profesori de specialitate cu merite deosebite, care nu au elevi participanți la clasa la care evaluează.În conformitate cu prevederile art. 17, alin. 7, din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de limbă și literatură română - gimnaziu, aprobat cu nr. 271/25.09.2015, după eventuala reevaluare la contestații se afișează rezultatele finale și se comunică lista elevilor care vor participa la etapa națională. Prin urmare, listele cu rezultatele inițiale nu se afișează în ordine valorică, ci în ordine alfabetică, având în vedere faptul că există și etapa contestațiilor, după care se stabilește ierarhia finală, deoarece există posibilitatea modificării rezultatelor inițiale, în condițiile prevăzute de regulamentul specific.De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2, la oricare dintre etapele olimpiadei, în urma reevaluării la contestații, punctajul se modifică numai dacă între punctajul inițial și cel obținut la reevaluare este o diferență mai mare de 12 puncte, reprezentând 10% din punctajul maxim. Procentul de 10% din 120 de puncte înseamnă 12 puncte: diferența dintre punctajul inițial și cel obținut în urma contestării acestuia. Existența unei diferențe de 12 puncte între rezultatul obținut la evaluarea inițială și cel obținut la reevaluare produce modificarea punctajului obținut inițial”.Așadar, „mai mare de 12 puncte” este și… „egal cu 12 puncte”, iar eleva Vanesa Cupșan a pierdut calificarea.