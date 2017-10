Scandalul de la Muzeul de Istorie. Puiu Haşotti îl desfiinţează pe Constantin Scurtu!

6

alegerea proasta cu Scurtu

Citind aici ramai cu ceva....nici nu stiam ca in cultura constanteana exista asemenea orgolii. Politicienii, oricare ar fi ei, ar fi interesant sa ii vezi implicandu-se, din orice directie politica ar fi, si asupra supravietuirii culturii locale, a sprijinirii actului cultural nu doar in sustinerea unei persoane sau a alteia. Oricum, autoritatile orasului ingropasera de mult cultura cu ajutorul inclusiv al d-lui Florin Gheorghe inca de cand activa voios in PDL si Boc taia vartos din serviciu multi oameni reali de cultura. Acest fapt il cunosc toti cei implicati in fenomenul cultural constantean. Nu am auzit atunci vocea dlui Gheorghe sa i-a apararea culturii constantene in general. Ca supara partidul. Si isi pierdea accesibilitatile personale. Ce se retine sunt urmatoarele (si din alte articole anterioare): 1. Comisia de concurs a fost numita de Consiliul Judetean. Ea a fost formata din oameni dincolo de orice banuiala ca probitate. Muzeul sau fostul si actualul director n-a avut nici un amestec in acest sens. 2. Contestatia a fost judecata tot de o comisie a Consiliului Judetean. Si rezultatul a fost negativ pentru C. Scurtu. 3. Se pare ca respectivul contracandidat al lui Custurea a fost sub asteptari ca mod de prezentare. Si asta este....poate nu a fost cel mai bun contracandidat ales.... 4. Nu inteleg de ce se baga institutia in discutie daca nimic din ce am observat mai sus nu are legatura cu muzeul. Muzeul este al nostru, al constantenilor, putine lucruri le mai avem din punct de vedere cultural in orasul nostru. In rest ca 40%, ca 90 %..ce stiu este ca imi place sa vin din cand in cand sa vad tezaurul muzeului, cu prietenii din tara cand ma viziteaza, asta ma atrage ..sarpele, Fortuna..care da, sunt de arheologie. Asta vor sa vada si ei, niciodata nu intreaba de altceva. Piesele respective de arheologie sunt atractive. Poate gresesc, dar eu asta am inteles. Mai sunt unele informatii prezente in comentariile ultimelor 2 saptamani, in afara concursului, dar suna ca vendete personale. Nu fac bine demersului principal. Daca vrei sa ingropi o problema, o amesteci cu alte 30 si le ingropi pe toate. Este elementar.