Scandalul de la Liceul „Madgearu”. Petrică Miu: „Profesorii se organizează. Se va urma calea legală!”

1

ne-a spus directoarea

D-L MIU are parul scurt si mintea la fel! nu el ne-a spus ci d-na directoare de fata cu el in cancelarie ne-a trimis la ore pe 13 septembrie cand ne-a adunat Bondoc si Tanasache. atunci directoarea ne-a amintit ca am lasat copiii singuri in clase timp de 3 ore si daca nu intram la ore nu ne plateste. hai sa fim seriosi ca d-l Miu ne-a adunat si ne-a spus si el ceva: sa facem o plangere penala cu totii impotriva d-nei directoare!