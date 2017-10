Scandalul de la Liceul "Madgearu". De ce se ascund profesorii după un comunicat cu virgule între subiect şi predicat

Scandalul de la Liceul "Madgearu". De ce se ascund profesorii după un comunicat cu virgule între subiect și predicat

Scandal de proporții la Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”. Nici nu a început bine școala, iar profesorii nu au găsit altceva mai bun de făcut (de exemplu organizarea activității pentru a acorda o educație aleasă elevilor) decât să ceară demiterea actualului director, Camelia Isabela Marcu.Încă din start, țin să subliniez faptul că nu sunt avocatul nimănui. Nu suntem părtinitori, menirea noastră, ca jurnaliști, fiind - printre altele - aceea de a aduce în fața opiniei publice situații delicate ale comunității locale, de a le pune în dezbatere transparent, astfel încât să poată fi identificate soluțiile optime de rezolvare.La „Madgearu”, sunt două tabere: profesori (nu știu dacă întreg colectivul profesoral este împotriva Cameliei Marcu) vs. director cu concurs câștigat.Punctul de vedere al directorului l-am publicat, Camelia Marcu vorbind despre incompetență, mediocritate, despre ore neefectuate etc. Am fost invitați, în scris, să luăm parte la Consiliul Profesoral, ceea ce am și făcut, însă cadrele didactice au avut o reacție alergică - greu de înțeles - la vederea ziariștilor.Personal, le-am transmis următorul mesaj: oameni buni, dați în vileag abuzurile! Spuneți ce rele a făcut Camelia Marcu, dezvăluiți ilegalitățile comise sau povestiți cum v-a transformat directorul respectiv, prin injurii, jigniri sau aroganțe, viața într-un coșmar.Profesorii au trimis abia în cursul zilei de astăzi un așa zis comunicat care m-a dezamăgit. Trec peste greșelile gramaticale inadmisibile care nu-i fac cinste profesorului care l-a redactat, dar nu pot trece peste două aspecte, cele mai importante: nu există nicio explicație vizavi de abuzurile și ilegalitățile comise de Camelia Marcu și, mai ales, nu are nimeni curajul să semneze acel comunicat…XXXRedăm, în rândurile următoare, comunicatul integral remis redacției de către profesorii care solicită eliberarea din funcția de director a Cameliei Isabela Marcu. De precizat că virgulele dintre subiect și predicat au fost întocmai păstrate, fiind marcate cu semne de exclamare.În data de 13.09.2017, Consiliul Profesoral al Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu“ din Constanța, (!!!) s-a întrunit în ședință pentru discutarea problemelor de ordin intern privind desfășurarea activității în anul școlar 2017-2018, întrucât în consiliul profesoral din data de 07.09.2017, deciziile unilaterale ale doamnei director Marcu Camelia Isabela, (!!!!) au determinat solicitarea eliberării din funcție a acesteia în conformitate cu legislația școlară în vigoare. Consiliul profesoral a luat atitudine la abuzurile repetate ale directorului acestei instituții, doamna Marcu Camelia Isabela.Consiliul profesoral al Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanța, (!!!) a decis să urmeze calea instituțională, legală de rezolvare a acestui conflict, iar până la formularea punctelor de vedere ale organelor ierarhice informate își rezervă dreptul de a nu publica în presă aspectele a căror soluționare este așteptată din partea acestora.XXX„Cuget Liber” a sesizat și Ministerul Educației vizavi de conflictul de la Liceul „Virgil Madgearu”. Într-o ediție viitoare, vom publica și punctul de vedere al ministerului.