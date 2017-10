Scandalul de la Şcoala 28. Ministerul Educaţiei a găsit fapte penale, ISJ Constanţa îi dă FB directoarei Stan

Scandalul de la Școala 28. Ministerul Educației a găsit fapte penale, ISJ Constanța îi dă FB directoarei Stan

Chiar dacă este vacanță de aproape două luni, problemele care au adus în centrul atenției Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” din Constanța, în luna aprilie, sunt departe de a cunoaște o rezolvare.Ba mai mult, aflăm că prof. Mihaela Stan, directorul acestei instituții, a pornit un soi de război împotriva celor care au avut îndrăzneala să facă publice nedreptățile la care au fost supuși de mai multă vreme.Văzând că nu li se rezolvă problemele în plan local, cadrele didactice au depus sesizări la Ministerul Educației, iar o echipă din cadrul Corpului de Control al ministrului s-a deplasat, în luna iunie, la Școala nr. 28 „Dan Barbilian” din Constanța pentru a verifica aspectele semnalate.De atunci, am tot insistat pe lângă Ion Trămîndan, reprezentantul MEC care a condus echipa ministerială, pentru a afla rezultatele anchetei, însă abia ieri am primit un răspuns oficial.Iată constatările Corpului de control„Din analiza documentelor solicitate și a declarațiilor cadrelor didactice s-a constatat că o parte dintre aspectele sesizate nu s-au confirmat. Au fost însă identificate alte probleme de natură managerială, precum și o stare de spirit tensionată alimentată de un grup de cadre didactice fie din necunoașterea legislației specifice, fie din pricina unei comunicări defectuoase sau a unor conflicte de ordin personal, care au ajuns să influențeze negativ activitatea școlară.De asemenea, au fost identificate pro-bleme legate de derularea concursurilor școlare locale și județene, gestionate defectuos chiar de către reprezentați ai ISJ Constanța. Alte probleme constatate vizează note modificate la lucrările elevilor, aspecte legate de componența și activitatea comisiei pentru combaterea violenței în școală, completarea cataloagelor cu instrumente de scris degradabile în timp și/sau ușor de șters, cataloage cu note modificate, funcționarea în anii anteriori a unui after school pentru care nu au fost identificate documentele/aprobările specifice, încasarea ilegală a unor sume de bani, suspiciuni legate de completarea procesele verbale ale Consiliului profesoral etc.Pentru toate disfuncționalitățile mențio-nate mai sus, echipa ministerială de control a solicitat monitorizarea instituției de învățământ de către ISJ Constanța, înfiin-țarea unei comisii care să analizeze punctual aspectele menționate în raportul final, iar pentru faptele care exced cadrul legal vor fi sesizate organele de specialitate, după caz”, se mai arată în răspunsul trimis redacției „Cuget Liber” de Biroul de presă al MEC.Reacția cadrelor didactice: „Vrem un alt director!“Cu toate că, la rândul lor, așteptau un răspuns din partea corpului de control, motiv pentru care s-au deplasat chiar și în Capitală, cadrele didactice au trimis pe adresa redacției un răspuns la concluziile ministeriale: „Dorim să menționăm că așteptăm un raport oficial asupra me-moriilor depuse încă din decembrie 2014, care să se refere la toate problemele semnalate, raport care nu a sosit încă.Acele cadre didactice care au formu-lat memoriile către MECS sunt cadre didactice cu experiență și cu rezultate deosebite în activitatea didactică și care nu reprezintă un grup de interese personale, ci doresc ridicarea nivelului școlii și îmbunătățirea imaginii acesteia. Aceste cadre didactice au avut cu- rajul să ia atitudine și să nu rămână pasive la stilul managerial al doamnei director.Avem speranța că neregulile semnalate în activitatea managerială arătate în rezumatul trimis de către MECS redacției dumneavoastră, respectiv vor fi analizate cu obiectivitate și imparțialitate și vor reprezenta punctul de pornire pentru conducerea ISJ Constanța în luarea deciziei de numire a unui director cu certe calități manageriale, în noul an școlar”, se încheie scrisoarea adresată redacției și semnată de „cadre didactice ale Școlii Gimnaziale nr. 28 «Dan Barbilian» Constanța”.Ce intenționează Răducu PopescuÎntrebat ce calificativ a obținut prof. Mihaela Stan, cu prilejul evaluării activității sale manageriale, prof. Răducu Popescu, inspector general, a declarat că FB, întrucât tot ce s-a reclamat nu s-a confirmat. Dar că nu exclude ca în perioada imediat următoare, în majoritatea unităților de învățământ unde vor interveni schimbări la nivelul conducerii să recurgă la exercițiul democratic al votului secret, în cadrul consiliilor profesorale formate din cadre didactice titulare. „Sunt unități unde s-a încercat această variantă în repetate rânduri și nu s-a ajuns la un rezultat favorabil, motiv pentru care se recomandă numirea de noi directori cu delegație până la declanșarea concursului pentru ocupa-rea posturilor”, a mai spus prof. Popescu.Așteptăm cu interes deciziile consiliului de administrație al ISJ Constanța, pentru a le aduce la cunoștința oamenilor din învățământul constănțean care, deși se află în vacanță, nu vor să înceapă anul nou școlar cu surprize… surprize.