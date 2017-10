SCANDALUL de la Biserica Sf. MINA ia amploare! ENORIAŞII S-AU REVOLTAT

4

Sustinere pentru Parintele Picu

Preotul Picu a slujit la toate evenimentele importante din familia noastra, iar asta nu pentru ca am fost obligati sa mergem la el, ci pentru ca ne-a cucerit din prima zi cu sarmul si harul sau. El este parte a familiei noastre si, in mod evident, victima unui sistem preotesc ticalosit, alcatuit din banditi in sutana ale caror chipuri hidoase au inceput sa apara pe peretii bisericilor (vezi Biserica Sf Andrei). Totala sustinere preotului Picu. Daca se gaseste cineva sa organizeze un meeting de sustinere, noi vom participa, pentru a le demonstra ticalosilor ca Biserica Sf Mina are si un suflet, nu doar o carte funciara, cum cred ei. Harry ar fi un excelent catalizator, daca ar dori sa isi foloseasca renumele. Si inca ceva: nu am aflat vreodata despre vreun gest similar facut de Teodosie sau vreunul din gasca lui, comparabil cu asezamantul pentru copii nevoiasi de langa Biserica Sf Mina. Cu ce va ocupati voi de fapt, cui slujiti din moment ce puteti sa il izgoniti pe cel mai virtuos dintre voi? Iar pentru necunoscatori, sa stiti ca politia, daca este sesizata de un om obisnuit cu o asemenea problema de tulburare de posesie, va trimite la tribunal sa va judecati, nu se implica niciodata asa cum a facut-o aseara, sa sparga incuietorile si sa puna in posesie pe altcineva. Ori in celelalte cazuri politia nu isi face datoria, ori aseara au comis o fapta penala.