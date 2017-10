SCANDALOS! Constanţa are la catedră profesori de nota 1

2

acum mai bine de douazeci de ani, cineva, din Vest, mi-a spus ca societatea noastra va intra in deriva, ca nu vor mai fi recunoscute valorile, ca asta se datoreaza faptului ca nu mai avem valori morale, ca intelectualii epocii comuniste nu au anvergura sa iasa in fata sa se lupte pentru onoare, adevar, valoare etc. -si ca, deci, ne va fi, ca popor, ca natie, din ce in ce mai greu. M-am uitat la el, am clatinat capl in dreapta, in stanga, l-am infruntat peste masa cu tot felul de argumente, -subțiri, ce-i drept, si am cazut pe ganduri. Din ce in ce mai mult ma gandesc la ,,profetia neamtului,,! Acum, aproape ca nimic nu ma mai mira! Nici macar ca a avut dreptate. Aproape ca le gasesc normale pe toate. Este normal sa avem profesori de nota 1, sa avem elevi de liceu ,,analfabeti,, sa fim in coada Europei la educatie, igiena, cultura, sa fim primii la boli, la abandon scolar, la nasteri in copilarie....in fine, la mai toate lucrurile oribile! Nu este greu sa vedem cauzele acestei situatii! Daca am fost si suntem condusi de oameni lipsiti de valoare, cu moralitatea indoielnica, fara cultura, fara educatie, le ce sa ne asteptam? Sa ne gandim ca va fi, vorba optimistului, si mai greu! Pentru ca societatea nu reactioneaza la acest cancer social. Se vorbeste aici de profesori de nota 1! Pai astfel de oameni nu ar trebui primiti in scoala! Comunitatea ar trebui sa faca asta. Consiliul de administratie al scolii ar trebui sa se opune. Sa considere asta o ofensa! In Germania, accesul in scoala este admis de acest consiliu format din membrii comunitatii, elevi si profesori. Cei care vor sa lucreze in anul scolar respectiv depun la scoala dosarul de competenta, inclusiv cu modalitatile didactice de realiyare a obiectivelor educatice la disciplinele respective, Consiliul analizeaza si decide cine va preda una sau alta din discipline. Primarul din comuniattile germane nu doarme! El este cel care alearga pe la diferite institutii sau foruri pentru ca in comunitate sa existe medici, profesori...benii obtinuti din donatii sau sponsorizari nu sunt folositi pentru ,,Zilele orazului Metz,,. -de exemplu, ci pentru plata suplimentara a medicilor, profesorilor, pentru a asigura conditii bune membrilor comunitatii....Daca nu vom face si noi asta, vom avea cea mai mare mortalitate infantilă din Europa si vom cauta peste 10 sau 20 de ani profesorii de nota 5 ...cu lupa! In povestea mea exista o morala pentru parinti: scoala nu va poate oferi prea mult. Educatia si formarea copiilor Dv. este o problema personala. Aveti grija de cei mici, vedeti ca pot veni de la scoala cu multe....lipsuri. Sa le completati prin pregatirea acasa......