Scandal pe traseul Şcoala nr. 1 Tuzla / Liceul Deleni. Elev transferat pe baza unei simple hârtii. Să se sesizeze Inspectoratul Şcolar şi Poliţia!

5

Legal

Acum directorii și inspectorul vor zice ce e "corect" :))) D-le Mihalache, ia ROFUIP-ul în brate și-o sa vezi ca zgârii niște vieți ale oamenilor aiurea. Copilul poate fi înscris și mutat destul de ușor când și unde vrea. Cererea se aproba ușor etc. Schimbi domiciliu, depui cerere, adică acea foaie de care zici matale. Se aproba, aduci și completezi dosarul cu copii după acte. Dosarul îl poate face oricine. Între timp părintele poate face ce dorește, îl poate tine câteva zile și acasă pe copil, poate e bolnav :), îl poate duce la munte sau duce la școală unde are domiciliul. Nimeni nu va da copilul afara ca nu are dosarul complet!!! Secretara va tot suna și va insista, sa se aducă actele.Faceți dintr-o cearta conjugala, o problema în care implicați oameni aiurea, iar directorii și Miu fac pe zânele bune acum. Asa e sistemul, asa se poate proceda. Cauta și data un subiect mai acătării și nu mai face furtună într-un pahar cu apa. Părinții aceia se vor certa și pe strada, nu doar la școală pentru copil. Sa vezi știre când o fugi unul în străinătate cu copilul :)