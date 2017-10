Scandal monstru la Teatrul „Oleg Danovski“

Acuzații grave au fost aduse, în cursul zilei de ieri, conducerii Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța. Într-un comunicat semnat de „artiști ai TNOB” (este lesne de înțeles de ce oamenii au preferat să-și păstreze anonimatul) și transmis către „Cuget Liber”, sunt ridicate probleme destul de grave și supărătoare care îi vizează în primul rând pe directorul teatrului, Daniela Vlădescu, și în al doilea rând pe consilierul artistic Ștefan Ignat. Așa își încep nemulțumiții lozinca. „În teatrul nostru, cântă și dirijează mulți japonezi de o calitate artistică mediocră. Aceștia plătesc la negru conducerii instituției să cânte și să dirijeze în teatrul nostru. Plata artiștilor teatrului pentru deplasări în țară este întotdeauna diurna de 10 lei / zi, bani care nu ajung nici pentru sandvișurile necesare drumului”, se precizează în comunicat. Directorul teatrului, Daniela Vlă-descu, infirmă însă aceste acuze și mai mult decât atât, precizează foarte clar că, prin lege, diurna este de 13 lei pe zi, iar artiștii au oricum mesele asigurate când merg în deplasare. „Un director artistic arogant și nesimțit“ „De la începutul anului, Daniela Vlădescu a angajat un director artistic, Ștefan Ignat, care desigur este plătit potrivit funcției. Acesta se comportă ca și cum opera ar fi moștenirea sa de familie, amenințând pe toată lumea și impunându-și punctul de vedere cu orice preț. Ceea ce-l face incompatibil cu funcția este faptul că, fiind angajat al teatrului, acesta cântă în spectacolele operei, fiind plătit pentru fiecare spectacol cu onorarii deloc de neglijat ca sumă” - o altă problemă ridicată în comunicat. De aici, se pare că directorul TNOB a început să înțeleagă cine este autorul acestor texte, precizând că ea crede că Roxana Cetali a reușit să compună toate aceste „minciuni“. „Nu vreau nici să spun ceva rău despre ea, însă aceasta este un om bolnav. Este într-adevăr un om foarte talentat și dotat, având calități deo-sebite. Sunt niște aberații și nu am ce să răspund la așa ceva. Îmi pare rău că există oameni atât de răi și, în loc să își vadă de treaba lor, împroșcă cu noroi. Ștefan Ignat este deocamdată consilier artistic pentru că nu avem un director artistic în teatru și trebuia să aducem un om care e profesionist și cunoaște cu adevărat sarcinile acestei meserii. De aici bănuiesc că Roxana Cetali este cu desăvârșire autorul acestui text fals, pentru că a avut probleme foarte mari cu el la operă, i-a tras un șut în fund la niște repetiții”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniela Vlădescu. Instituția operei, centru de îngrijire pentru căței și pisici? Cel de-al treilea aspect pe care l-au semnalat cei din comunicatul amintit este acela al animalelor. Potrivit sursei, în Teatrul Național de Operă și Balet Constanța, unde angajații, soliști vocali și instrumentiști au plămânii atât de sensibili și solicitați, părul pisicilor și cățeilor care locuiesc în operă creează disconfort. „Excrementele miros până la intrarea în operă, așa că înainte de fiecare spectacol personalul folosește spray de cameră ca spectatorii să reziste și să facă față unui spectacol întreg”, se arată în comunicat. Ajunși la fața locului, nu am găsit nici excremente și nici animale prin instituție. Daniela Vlădescu spune că este un singur câine în afara instituției, care nu deranjează pe nimeni, și care într-adevăr, iarna se mai adăpostește la intrarea în instituție. Nu există însă pisici sau alte animale. „Sunt obosită de răutate și de astfel de acuzații mincinoase și sper că fiecare o să își spele păcatele și o să le plătească pe toate. Doamna a fost angajată a teatrului, ea fiind o femeie cu probleme grave. A încercat să se ducă și la operă, calități are, extraordinare, dar nici acolo nu au putut să o accepte! Ea a venit din Grecia, la îndemnul meu, am vrut a nu știu câta oară să o salut și să o salvez, dar se pare că nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. În trecut, s-a certat și cu decana de la Conservator și pentru că nu s-au înțeles, a exmatriculat-o. Mai mult, chiar i-a băgat unui tenor furculița în obraz pe scenă!”, ne-a precizat Daniela Vlădescu.