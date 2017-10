SCANDAL LA VÂRFUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI CONSTĂNŢEAN: "Pe cine mai reprezintă Ioana Purcărea?"

SCANDAL LA VÂRFUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI CONSTĂNȚEAN: "Pe cine mai reprezintă Ioana Purcărea?"

Recent, la Sinaia, s-a desfășurat Conferința Națională a Federațiilor Sindicatelor Libere din Învățământ, pe a cărei ordine de zi au fost și alegeri pentru biroul federației din care făcea parte, în calitate de vicepreședinte, și prof. Ioana Purcărea, președintele Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța. În urma scrutinului, însă, nu a mai fost reconfirmată în funcție, din cei 170 de participanți, doar 49 votând în favoarea ei.„Mare supărare…“Întorși de la Sinaia, prof. Mihai Contanu, vicepreședinte al SLSIP Constanța, a postat pe blogul său un articol intitulat „Mare supărare…”.Ieri, stând de vorbă cu prof. Contanu, acesta a declarat pentru „Cuget Liber”: „Doamna Purcărea s-a supărat, acuzându-ne pe mine și pe doamna Caterinici (Mihaela Caterinici, secretar executiv SLSIP - n.r.), că am făcut lobby ca ea să nu fie aleasă. Apoi a schimbat macazul, afirmând că și conducerea Federației a făcut în așa fel încât să nu fie aleasă. Și de aici a ieșit o întreagă poveste, care nu este corectă pentru sindicatul constănțean. Într-adevăr, m-am exprimat în legătură cu faptul că prof. Purcărea este pensionară și normal este să nu mai candideze la funcțiile de conducere în Federație. În cele din urmă, la Conferință, s-a decis ca la alegeri să participe profesorii activi. Eu consider că a fi pensionar este deja un statut. Că mai am niște ore pentru a-mi rotunji veniturile, este cu totul altceva. Personal, eu n-aș mai accede în funcții de conducere ca pensionar, pentru că nu aș mai avea pe cine să reprezint. Dacă, totuși, îmi doresc să activez sau să-mi pun în valoare cunoștințele pe care le am, pot să fac pe consilierul, pot face asociație de pensionari a cadrelor didactice”.„A început o campanie de denigrare“Pe de altă parte, prof. Mihaela Caterinici ne povestea că după Conferința Națională de la Sinaia, la Constanța a avut loc ședința Consiliului Director, cu participarea celor 25 de aleși la nivel județean. „În care doamna președintă a prezentat tendențios și subiectiv alegerile de la nivel național. În loc să vorbim despre modificările aduse de noul statut votat la Sinaia, despre noua echipă și despre rezoluție, eu și domnul Contanu am fost acuzați că am fi manipulat voturile de la nivel național. E jenant, ca la nivel director să ne transformăm în acuzați și acuzatori. Dacă doi reprezentanți ai județului care avem acces de trei-patru ori pe an la întâlniri naționale avem mai multă credibilitate decât doamna președintă care e de trei-patru ori pe lună prezentă la întâlniri naționale, e flatant! Discuțiile noastre cu colegii au fost la modul principial, că nu ni se pare corect ca un om care a atins pragul de pensionare să nu se retragă frumos și elegant, cu felicitări, așa cum de fapt s-a întâmplat cu câțiva lideri județeni. Doamna președintă nu mai are catedră în învățământul de stat, fiind sub contract la o instituție care nu are organizație sindicală, la Universitatea Concord. Ne întrebăm pe cine reprezintă? Personal, sunt ne-mulțumită că am fi putut pregăti un alt reprezentant județean la nivel național, pentru că avem între noi oameni care ar fi putut și ar fi meritat să facă acest salt, așa cum au procedat alte județe. Am rămas nereprezentați, cu toate că avem cel mai mare număr de sindicaliști. Așa cum directorii ies la pensie, cum inspectorii ies la pensie, de ce sindicatul să mai mențină o persoană care poate face o asociație a pensionarilor din învățământ, care să fie sub cupola sindicatului. Prin urmare a început o campanie de denigrare împotriva noastră, exprimându-se că ne va desființa și ne va părea rău că am cunoscut-o. Suntem într-o stare de tensiune și marginalizare pentru că ne-am permis să ne exprimăm direct o opinie”.„A fi președinte de sindicat este o meserie“Cum era și firesc, am întrebat-o pe prof. Ioana Purcărea de ce consideră că nu a mai fost aleasă în forul național. „Sincer, s-au făcut manevre și mai mult nu spun. Pentru că așa s-a dorit. Sunt elemente de bucătărie internăși-mi pare rău că aceste bloguri nu fac decât să otrăvească”.Întrucât în luna martie a anului viitor, la Constanța, vor avea loc alegeri pentru un nou mandat de președinte al SLSIP, am întrebat-o pe prof. Purcărea dacă va mai candida. „Statutul actual are un articol care spune foarte clar că cei care nu mai sunt salariați în învățământ pot fi de drept revocați. La ora aceasta, pe anul școlar 2012-2013, eu sunt salariat al Liceului Concord, pe 10 ore de psihologie, am contract individual de muncă. În cazul în care colegii mei vor modifica statutul în așa fel încât eu să nu mai am acest drept, o voi face în glorie și nicidecum ca un actor care își joacă ultima piesă cu luminile stinse și fără niciun spectator. A fi președinte de sindicat este o meserie, pentru că nici la ora aceasta nu le știu pe toate”.În încheiere, prof. Ioana Purcărea a ținut să precizeze: „Familia mea este cel mai de preț lucru, dar asta nu înseamnă că voi lăsa pe cineva să mă calce în picioare. Cu orice risc!”.