Scandal la Universitatea Maritimă. Studenţii nigerieni au bătut cu pumnul în masă!

Scandal la Universitatea Maritimă. Studenții nigerieni au bătut cu pumnul în masă!

Scandal mare, ieri, la Universitatea Maritimă din Constanța (UMC), unde cei 127 de studenți nigerieni s-au revoltat împotriva conducerii unității de învățământ superior, căreia îi reproșează că nu-i ajută în rezolvarea problemelor cu care se confruntă. La fel ca și în anii anteriori, africanii acuză probleme financiare și sunt deciși să protesteze, dacă acestea nu vor fi rezolvate. În acest sens, ei au depus deja o cerere la primărie, pentru a organiza un protest pe data de 17 aprilie.Lucrurile stau în felul următor: studenții nigerieni vor mai mulți bani ca-n anii trecuți. Pe lângă sumele aferente școlarizării, burse și întreținere, acum cer bani și pentru plata utilităților în apartamentele închiriate, bani pentru redactarea proiectelor de diplomă, bani pentru transport, pentru spălătorie. Desigur, la toate aceste solicitări, răspunsul guvernului nigerian nu a fost tocmai cel scontat de ei, acesta refuzându-i. Din acest motiv, studenții îl acuză acum pe rector că nu a negociat pentru ei.Tot din lipsa banilor, studenții au dormit o noapte pe holurile instituției, pe mese, pe sub mese, pe unde au găsit loc. Ca urmare, ei au cerut o suplimentare de două milioane de dolari pentru cheltuielile suplimentare cu utilități și au amenințat că pleacă, fără a-și mai finaliza studiile, dacă nu le sunt acceptate condițiile.Țipete și multă agitațieCa urmare, ceea ce ar fi trebuit să se rezume la o discuție civilizată, s-a lăsat cu țipete, ridicări de ton și multă agitație… Pentru evitarea anumitor conflicte, ce ar fi putut degenera, la fața locului și-au făcut apariția Poliția Locală, Jandarmeria și polițiștii de la Imigrări. Spre fericirea tuturor, nu au existat, totuși, incidente.Adunați cu mic, cu mare în sala 710 a universității, studenții nigerieni s-au declarat scandalizați, precizând că se confruntă cu aceeași problemă de câțiva ani. Aceștia susțin că guvernul le alocă sume, dar reprezentanții Universității Maritime Constanța rețin o parte din ele, bani care pe ei i-ar ajuta la plata cazării. Astfel, după cum susțin ei, au ajuns să doarmă pe holurile universității.Așa s-a ajuns la situația amintită, ca nigerienii să solicite conducerii UMC să facă presiuni asupra autorităților din țara natală în vederea suportării unor noi cheltuieli legate de utilități, în condițiile în care li se asigură cazarea, masa, taxa pentru studii și alte cheltuieli suplimentare, toate suportate de NIMASA, o agenție guvernamentală din subordinea Ministerului Transporturilor din țara lor.1.000 de euro per studentLa un simplu calcul, fiecare student nigerian primește lunar în jur de o mie de euro.„Ei spun că, dacă nu primesc bani suplimentari, pleacă înapoi în Nigeria. Discuția noastră cu finanțatorul lor a fost să-i trimitem o factură care să includă lucrurile care nu au fost până acum plătite, ei vor analiza acest lucru și pe baza acestei analize vor lua o decizie. Studenții spun că nu trebuie să se decidă nimic, ci trebuie doar să li se dea acești bani, însă eu consider că aceasta este o politică de forță extraordinară, mai ales în condițiile în care banii alocați pentru ei sunt destul de generoși. Spre exemplu, numai pentru mâncare, au alocată suma de 457 euro pe lună, în timp ce o familie în România trăiește cu mult mai puțin. Apoi, pentru cazare au alocați alți 310 euro, când un apartament pe care-l închiriază ei nu costă mai mult de 250 de euro. Aici, problema este alta, este posibil ca un student să locuiască într-un apartament cu încă un coleg, lucru ce înseamnă o economie uriașă. În concluzie, ei au solicitări către finanțatorul lor, dar această cerere este cu pumnul bătut în masă, cu scandal la toate nivelurile, cu sunat la NIMASA, ba la ofițerul de cont, ba la ofițerul de credit. Probabil că pentru ei este o obișnuință să facă așa ceva, însă nu și pentru noi. După părerea mea, pe această politică de forță, există două soluții. Prima este ca ei să trimită în cont diferența de bani, pentru că studenții spun că nu mai vor să continue în alte condiții, chiar dacă sunt în an terminal. Precizăm că, până acum, ei s-au descurcat mizând și bazându-se pe generozitatea finanțatorului, pentru că este clar că acesta i-a finanțat mai mult decât este cazul în Constanța. De ce spunem acest lucru? Pentru că la sumele enumerate, se adaugă și o bursă lunară, în valoare de 220 de euro, pe lângă care au mai cerut, acum, utilități de 100 de euro pe lună”, a declarat rectorul UMC, prof. univ. dr. Cornel Panait.