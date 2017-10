Scandal la Universitatea Maritimă! Acuzaţii grave: "E dictatură!"

Scandal la Universitatea Maritimă! Acuzații grave: "E dictatură!"

În preajma alegerilor pentru funcția de rector, programate vineri, 11 martie, la Universitatea Maritimă din Constanța, în cursă fiind actualul rector prof. univ. dr. ing. Violeta Ciucur, prorector prof. univ. dr. ing. Cornel Panait și conf. univ. dr. Ghiorghe Bătrînca, am primit un comunicat din partea șef lucrări dr. Florin Iordănoaia.„Candidatura d-lui Cornel Panait, fost rector în perioada 2004-2012 și prorector din anul 2012 până în prezent, pentru cel de-al treilea mandat, este ilegală, încalcă Legea nr. 1/2011, art. 213, care prevede că «o persoană nu poate ocupa funcția de rector la aceeași instituție de învățământ superior pentru mai mult de două mandate succesive, complete». Dl. Panait a ocupat funcția de rector două mandate complete, nu a avut întreruperi, așa că participarea sa la alegeri este ilegală. În plus, la data de 25 martie acesta împlinește vârsta de 65 de ani și ar trebui să iasă la pensie.Procesul electoral din UMC a fost viciat grav prin încălcarea legii, nu au fost respectate termenele legale de organizare și desfășurare a alegerilor pentru toate funcțiile de conducere, pentru Consiliile Profesorale ale Facultăților și pentru Senatul UMC. În urma sesizărilor pe care le-am făcut și a depunerii unui memoriu scris de către dl. Ghiorghe Bătrînca, a fost modificată doar data alegerii rectorului, care va fi vineri, 11 martie. Dar celelalte termene nu au fost modificate. În plus, în caz de balotaj, reluarea votului se va face sâmbătă, 12 martie. Imediat, luni 14 martie, se vor trimite la Ministerul Educației Naționale documentele pentru validarea alegerii rectorului. Astfel, se speră ca în cazul alegerii d-lui Panait, acesta să fie validat înainte de data pensionării.În acest moment, dl. Panait este sin-gurul rector din țară care candidează a treia oară și mai ales cu două săptămâni înaintea pensionării. Consider că parti-ciparea sa la aceste alegeri duce demo-crația universitară în desuetitudine, într-o zonă periculoasă, dictatorială. Aceasta este asemănătoare cu situația din Rusia, «două mandate Putin, unul Medvedev, încă două Putin și tot așa până în anul 2035!», dar acolo Constituția permite așa ceva.Am solicitat d-lui Panait să renunțe la această candidatură, în afara încălcării legii și pentru următoarele motive. A creat un regim dictatorial în relațiile cu colegii, cadre didactice și personal administrativ. A amenințat, a pedepsit și a încălcat demnitatea umană a multor colegi, pro-fesori și personal administrativ. Ceea ce nu se încadrează în etica universitară și duce managementul universitar înspre cel al unui SRL, în care rectorul-patron este stăpân absolut.A blocat posturile pentru avansarea în funcțiile didactice pentru un număr mare de cadre didactice, care doreau să avanseze la gradele didactice de con-ferențiar universitar și profesor universitar. A favorizat pentru avansarea pe post un număr mic de cadre didactice, doar dintre cei care fac parte din echipa sa de susținători.A adus la UMC o serie de persoane din afară și a influențat comisiile pentru angajarea unor persoane care nu îndeplineau condițiile legii.A cheltuit foarte mulți bani pentru achi-ziții publice foarte scumpe, adică au fost achiziționate obiecte sau servicii ieftine, cumpărate prin așa-zise «licitații publice», dar în care prețurile au fost de circa trei-patru ori mai mari decât cele de pe piață. În acest fel, s-au risipit resursele financiare ale UMC, multe milioane de lei.A făcut o serie de «manevre financiare» cu Colegiul Nautic al Fundației Universitare «Black Sea», care a desfășurat cursuri și seminarii în spațiile UMC, fără să plătească o chirie adecvată. În circa trei ani, a plătit o chirie modică de 1.200 lei.A stricat imaginea UMC prin implicarea în diferite scandaluri de presă legate de administrarea Bazei Sportive Hidrotehnica, preluată de la Consiliul Județean în anul 2012, a finanțării ilegale a Clubului Sportiv Universitar Neptun (aflat în subordinea Ministerului Educației Naționale, dar unde dl. Panait este președinte), s-a implicat în administrarea banilor studenților nigerieni, care au sesizat anumite nereguli și au protestat pentru schimbarea situației lor. Menționez că UMC nu administrează banii studenților nigerieni, ci Fundația Universitară «Black Sea», al cărui președinte este dl. Panait. UMC încasează doar taxa de școlarizare.Pentru toate acestea, consider că este ilegală candidatura d-lui Panait Cornel și îi solicit în mod public să renunțe la ea, să nu se mai implice în conducerea UMC și să iasă la pensie în termenul legal. De asemenea, menționez că am sesizat instituțiile statului pentru a efectua cercetări în privința celor afirmate și pe care le susțin cu dovezi legale”.v v vÎn ediția de mâine, vom publica răspunsul prof. univ. dr. Cornel Panait la fiecare dintre acuzațiile care i s-au adus, cu atât mai mult cu cât prorectorul consideră atacurile furibunde ale colegului său drept o palidă răzbunare pentru faptul că nu a reușit să întrunească voturile necesare accederii în Senatul UMC.„Ca să nu mai spun că nici anul trecut colegii săi nu l-au votat șef de departament, lucru care ar trebui să-l pună serios pe gânduri!”, a spus prof. Panait.