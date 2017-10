Scandal la UMC. Panait îi întoarce atacurile lui Iordănoaia: "A scris o carte cu copy-paste"

Cu doar câteva zile înaintea alegerilor pentru funcția de rector la Universitatea Maritimă din Constanța, șef de lucrări prof. Florin Iordănoaia a ieșit în presă cu un mesaj furibund la adresa actualului prorector Cornel Panait, unul dintre cei trei candidați la alegerile de mâine.Evident, la fiecare acuzație care i s-a adus, prof. univ. dr. Cornel Panait a oferit explicații.Prima acuzație ar fi aceea că prof. Panait nu mai are dreptul la un al treilea mandat, el ocupând deja două mandate succesive complete, dar și faptul că la data de 25 martie împlinește vârsta de 65 de ani și ar trebui să iasă la pensie. „Cine crede cele scrise de domnul Iordănoaia ar trebui să nu voteze. Chiar sunt curios câți vor vota și câți nu. Mai ales că în cabina de vot omul este singur, nu îl poate influența nimeni. Nu este primul care contestă candidatura mea, și domnul Bătrînca a depus în contencios ad-ministrativ două plângeri. Numai că între timp legea s-a modificat. Ca dovadă că departamentul juridic a dat aviz favorabil și din punct de vedere legal noi suntem de altă părere. De ce să se retragă un om, căruia i se spune că îndeplinește criteriile, dacă ceilalți au dreptul la o opțiune?”, a comentat pentru „Cuget Liber” actualul prorector.Cât despre faptul că procesul electoral din UMC a fost viciat, prin nerespectarea termenelor legale de organizare și desfășurare a alegerilor pentru funcțiile de conducere, din Consiliile Profesorale ale facultăților și din Senat, prof. Panait a afirmat că s-a procedat astfel pentru a exista o continuitate. „Deocamdată ele nu funcțio-nează și așteptăm să treacă termenul legal, și anume după alegerea rectorului. Evident că durerea domnului Iordănoaia este că nu a fost ales în Senat. Ce așteptări ar fi putut avea când nici anul trecut colegii nu l-au votat șef de departament?”.Tot de cariera prof. Iordănoaia a fost legat și următorul răspuns al prorectorului Panait, la acu-zația potrivită căreia ar fi „blocat posturile pentru avansarea în funcțiile didactice pentru un număr mare de cadre didactice“. „Domnul Iordănoaia este supărat că în UMC există o Comisie de verificare și cercetare pentru cei care doresc să promoveze în funcție, iar dânsul a depus pentru funcția de confe-rențiar două lucrări care nici nu există. Personal, am încercat să-l ajut și am vorbit la Academie, dar dânsul a încercat să înșele sistemul. Un cadru didactic trebuie să aibă o acti-vitate de cercetare. Faptul că a făcut vizite cu studenții în Port, în cadrul unui singur proiect european refuz să cred că poate fi considerată cercetare. Este sub calitatea unui profesor universitar. Ca să nu mai amintesc de faptul că a scris o carte de 300 de pagini, din care 30 erau copy-paste din INCOTERMS”.Cât despre persoanele aduse din afară și care au influențat comisiile pentru angajare, prof. Florin Iordănoaia s-a referit la Elena Maxim, ca fiind cuscra pro-rectorului Panait, respectiv nepoata, pe nume Florentina Ciocoi. „Nu cunosc aceste persoane”, a venit răspunsul cate-goric al prof. Panait. „Dar colegul meu se referă la prof. Răzvan Tamaș, universitar de la București, la George Popa, care a lucrat la ambasada de la Washington, și la Bogdan Hnatiuc, a cărui teză de abilitare a fost făcută la Politehnica din Iași. Sunt universitari pe care nu îi poate nimeni contesta valoric”, a explicat Panait.La acuzația legată de achizițiile publice a spus clar că nu dânsul se ocupă, ci Elena Ghiță, director economic.Cât despre scandalul cu Hidrotehnica, actualul prorector a declarat că nu a fost sala de sport a Consiliului Județean, ci s-a aflat în administrarea Ministerului Educației, care a decis să-l transfere la UMC, întrucât universitatea nu avea sală de sport. „Apropo, acolo își face antrenamentele și domnul Iordănoaia, cu al său club de arte marțiale”. Iar despre Clubul „Neptun”… „este un club de drept privat, finanțat de Consiliul Județean, ulterior demonstrându-se că nu este legală aceas-tă finanțare. Dar nu la noi este problema, pentru că nu avem nicio responsabilitate”, a clarificat prof. Panait.La capitolul nigerieni, eterna poveste a finanțării lor prin Fundația Universitară „Black Sea”, al cărei președinte este Panait, vom mai reveni cu altă ocazie, într-un subiect tratat separat.Cert este că actualul prorector Cornel Panait, girat de altfel în UMC cu toate șansele la funcția de rector, consideră că are de-a face cu „o echipă de oameni care nu vor să accepte rezultatul votului și voința marii majorități a celor din universitate”…În ediția de mâine, vom publica și opinia celui de-al treilea candidat la funcția de rector al UMC, conf. univ. dr. Ghiorghe Bătrînca.