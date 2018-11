Scandal la Teatrul de Stat. Dana Dumitrescu reacționează: "Sunt calomnii şi par a fi frustrări personale"

Scandal la Teatrul de Stat. Dana Dumitrescu reacționează: "Sunt calomnii și par a fi frustrări personale"

Război între o parte dintre actorii Teatrului de Stat din Constanța (TSC) și directorul instituției, Dana Dumitrescu. Concret, șapte actori, dintre care unul colaborator, au semnat o scrisoare deschisă adresată președintelui Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, în care acuză abuzuri grave ale managerului teatrului și-i cer acesteia să răspundă pentru „daunele produse instituției”. Semnatarii scrisorii sunt: Luiza Martinescu, Alexandru Axente, Lana Moscaliuc, Maria Lupu, Georgiana Rusu, Nicodim Ungureanu și Iulian Enache. Aceștia o acuză pe Dana Dumitrescu de abuzuri decizionale în interes personal, realizarea unor producții ample, cu bugete mari care s-au jucat doar de câteva ori, favorizarea unor angajați, distribuțiile spectacolelor fiind hotărâte pe baza simpatiilor sau antipatiilor.În plus, printre altele, actorii reclamă că sunt alese în repertoriu în mod special spectacole în care Dana Dumitrescu are rezervat rolul principal. În plus, au adăugat semnatarii scrisorii, distribuțiile spectacolelor ar fi hotărâte în mod abuziv și discreționar chiar de directoare, pe baza simpatiilor sau antipatiilor.„Nu se prezintă propunerile de spectacole Consiliului Artistic, alegerea repertoriului de spectacole fiind făcută exclusiv și subiectiv de directoarea Dana Dumitrescu, conform intereselor proprii. De aici, prezența în repertoriu a unor producții slabe din punct de vedere calitativ. Cazul spectacolului propus pentru Centenar (catalogat drept o mizerie de toți actorii din distribuție). A fost ales acest spectacol propus de un regizor submediocru, Alina Hiristea, doar pentru că aceasta i-a asigurat directoarei rolul principal. În semn de protest pentru implicarea lor prin ordin de serviciu în acest spectacol de calitate îndoielnică, mulți actori din distribuție intenționează sa poarte banderole albe la reprezentații”, au declarat actorii nemulțumiți.De-a lungul timpului, au adăugat aceștia, ar fi fost realizate multe producții ample, cu bugete mari, care s-au jucat doar de câteva ori, din cauza managementului defectuos sau din motive personale ale directoarei, în acest mod fiind grav afectat bugetul teatrului. Totodată, au mai spus ei, se tolerează prezența pe lista angajaților teatrului a unei actrițe, care este foarte rar distribuită în roluri, dar care ar primi salariu lună de lună.În plus, au adăugat aceștia, ar fi permise în mod frecvent învoiri, altele decât cele prevăzute în mod legal (concediu de odihnă, concediu medical, concediu fără plată), fără scoaterea de la plată. Mai grav, acuză actorii, activitatea de marketing, promovare/publicitate ar fi complet deficitară. „În anul 2018, jumătate din populația Constanței nu știe că Teatrul de Stat există și nu se întreprind activități moderne de promovare a imaginii instituției și a trupei de actori. Nu s-a reușit încheierea proiectului cultural «Ovidius in love» (finanțat de Primăria Constanța cu suma de 850.000 lei), la care Dana Dumitrescu a fost manager de proiect și la care au fost folosite resursele instituției, aspect care a generat o serie întreagă de scandaluri. După un an întreg în care a solicitat documentația legală, Primăria a returnat Teatrului de Stat Constanța întreaga documentație, pentru că decontarea cheltuielilor nu poate fi realizată, întrucât documentele de decont aduse de TSC prezintă o serie întreagă de nereguli grave. TSC urmează să fie acționat în instanță de mai mulți participanți la proiect, iar acest aspect denotă încă o dată incapacitatea managerială a Danei Dumitrescu”, au adăugat semnatarii scrisorii.Contactată telefonic, Dana Dumitrescu a declarat că săptămâna viitoare va organiza o întâlnire în cadrul căreia va răspunde la toate întrebările. Referitor la acuzațiile aduse, ea a precizat că acestea sunt „calomnii, minciuni și par a fi orgolii și frustrări personale”. La rândul său, actrița Luiza Martinescu a precizat că, la acest moment, au început, deja, unele presiuni, pe care nu vrea să le catalogheze eronat și, pentru moment, va fi mai reținută în declarații.Cert este că toate acestea au ajuns la urechile președintelui CJC, care a discutat, deja, cu actorii nemulțumiți, și săptămâna viitoare, în cursul zilei de luni, îi așteaptă pe toți la Consiliul Județean Constanța, la discuții. În plus, el va trimite la Teatrul de Stat o echipă a Corpului de Control a CJC.