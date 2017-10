Scandal la Ovidius: Daniel Flaut, decanul de la Istorie, contraatacă

1

pentru autoarea acestui articol

Stimata doamna, cu fiecare articol referitor la situatia din cadrul Facultatii de Istorie si Stiinte Politice pe care il citesc si poarta semnatura dvs, sunt din ce in ce mai consternat! Se pare ca parerea mea initiala a fost cea corecta: dvs nu aveti nicio rusine, ce sa mai vorbim de profesionalism sau decenta?!?! Citesc si recitesc articolul dvs si tot nu reusesc sa identific nici cea mai mica legatura intre titlu si continut. Doamna Anghel, pareti a avea probleme grave in a intelege un text simplu in limba romana (ma refer la fragmentul pe care ni-l citati din acel comunicat de presa), ce sa mai vorbim despre incapacitatea de a "imbraca" acel text cu doua-trei cuvintele care sa fie produsul creierului dvs? De unde reiese, stimata doamna, atacul, sau, cum ii spuneti dvs, contraatacul decanului Flaut? Va si contraziceti singura: in titlu ne spuneti ca decanul este cel care contraataca, iar mai jos afirmati ca mai multe cadre didcatice din facultate au semnat acel comunicat, din care nu reiese (cel putin nu din ceea ce ne-ati prezentat dvs) niciun contraatac, ci, mai degraba, un raspuns decent al unor oameni care nu cred ca meritau sa fie coborati in cea mai mizeabila mocirla de catre aceasta pretinsa "doamna" Mariana Cojoc. Iertati-mi, va rog, brutalitatea exprimarii, dar poate ar fi nevoie sa revedeti niste notiuni elementare de limba romana de nivelul clasei a doua (daca nu ma insel, cam atunci invata copiii sa transforme vorbirea directa in vorbire indirecta - in cazul dvs, ca sa ma asigur ca intelegeti, este vorba de capacitatea, pe care, repet, o putem identifica si la un copil de 8-9 ani, de a "povesti", cu atatea cuvinte cate va permite capacitatea dvs intelectuala, acel comunicat de presa). Faceti un exercitiu, va rog: rugati niste copii de clasa a doua sa va spuna ce inteleg ei din randurile citate de dumneavoastra, iar daca macar unul din zece va spune ca din acel text reiese vreun contraatac al decanului sau al colegilor acestuia la adresa doamnei Cojoc, eu va promit ca va cer scuze public. Altfel, lasati-va de meserie, deoarece nici noi nu mai avem nevoie de inca o "tentativa" de jurnalist (e tara plina de asemenea specimene) si nici ziarul care va plateste nu cred ca-si doreste sa aiba asemenea angajati, carora le vine greu doar sa prezinte, in mod sec, un comunicat de presa (nici nu vreau sa-mi imaginez ce enormitati ati putea scrie daca ati fi nevoita sa faceti vreo analiza aprofundata a unei chestiuni, Doamne fereste-ne sa fim nevoiti sa citim asa ceva)...