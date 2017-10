Scandal la Liceul "Virgil Madgearu". Profesorii au reuşit demiterea directoarei care a câştigat concursul pe post

3

madgearu

Din perspectiva juridica o sfatuiesc pe dna Marcu sa depuna plangere la parchetul de pe langa judecatoria Constanta, chiar si in rem, pentru infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanei.Gruăul infractional organizat Bondoc, Bucur, MIU, Milea,Munteanu, Boranda, Bucur vor fi trimisi in judecata impreuna cu complicii lor Tanasache,Ivan etc....Simultan dna Marcu va depune o contestatie in contencios administrativ si va cere suspendarea ordinului de eliberare din functie . se va judeca la primul termen. In decembrie dna Marcu va fi iar director...Dna Nastase Aurelia, maistru textilist, care a luat sub 5 la examenul de director de acum un an, poate fi director de liceu??Ca in 1950?Are carnet de membru PSD??