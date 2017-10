SCANDAL la GRĂDINIŢA nr. 53 din Constanţa: „Putoare, am să-ţi fac viaţa un calvar!”

SCANDAL la GRĂDINIȚA nr. 53 din Constanța: „Putoare, am să-ți fac viața un calvar!”

Pentru un salariu de 490 lei, îngrijitoarele de la Grădinița nr. 53 au ajuns să fie jignite de administratorul instituției cu vorbe de genul „nesimțită” ori „putoare”.Faptul că învățământul preșcolar românesc este subdimensionat, iar personalul auxiliar ajunge să lucreze mai rău ca-n sclavagism, pe salarii de toată jena, este prea binecunoscut. Și, din păcate, fără o speranță de rezolvare a acestei situații dramatice. Dar când la toate acestea se adaugă și factorul „ierarhic superior”, care consideră că prin adresarea de invective poate stimula munca, lucrurile iau o altă întorsătură.„A ajuns la limita suportabilității”Zilele trecute, ne-a vizitat la redacție Ana Maria Tudor, fiica uneia dintre îngrijitoarele de la Grădinița nr. 53 care a cedat nervos „imboldurilor mobilizatoare” ale administratorului Jenica Martac și a decis să demisioneze.„Mama este un om bun și blând, care iubește copiii, motiv pentru care a și îndurat cinci ani condițiile de la această grădiniță. Pentru 600 de lei să suporți zilnic să fii tratat ca pe plantația personală a doamnei administrator este mai mult decât ofensator. A întrecut demult orice limită de suportabilitate și de aceea am decis să ne adresăm și Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Am aflat că doamna inspector școlar Irinela Nicolae a fost la grădiniță și a discutat cu doamna directoare și cu administratorul, care au promis că nu se va mai repeta. Imediat după vizita dânsei, a avut loc un consiliu de administrație în cadrul căruia mama a primit avertisment verbal, iar administratora i-a promis că-i face viața un calvar până pleacă”.Înaintea Eugeniei Tudor (51 ani), care de mâine scapă de calvarul „administrat” de Jenica Martac, o altă îngrijitoare, Laura Țigănuș, a părăsit Grădinița 53, cam din aceleași motive.„În primul rând, am vrut să plec pentru că mi-am găsit un post la o grădiniță cu program normal. Dar și din cauza cerințelor inumane pe care administratora ni le impunea zilnic. Într-o zi, ne-a pus să curățăm spațiul verde până aproape de hotelul de peste drum. Se formase acolo o clică și nimic din ceea ce făceam noi, celelalte din afară, nu era bine. Din cauza lipsei de personal, fiind doar câte o îngrijitoare pe tură, ajunsesem să fac și câte 200 de pătuțuri zilnic. Ne-a hămălit, nu ne-a muncit! Deși o rugam să nu se mai comporte așa, parcă era și mai rău. Așa încât a trebuit să tac din gură și să-mi văd de treabă. Ne-a umilit și am fost o bătaie de joc pentru un salariu de 490 lei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Laura Țigănuș.„Suntem o unitate grea”Ieri, am încercat să stăm de vorbă cu administratorul Jenica Martac, însă era plecată la bancă. Așa încât am discutat cu directorul Grădiniței nr. 53, Cristina Șerban, pe care am întrebat-o de ce pleacă îngrijitoarele de aici.„Știu că sunt suprasolicitate și cred lucrul acesta, am încercat să le fiu alături, dar nu le putem ține cu forța la noi. Suntem o unitate greu de gestionat, pentru că avem spațiu foarte mare și puțin personal. Inspectoratul Școlar a fost anunțat de fiecare dată și anul trecut ne-a ajutat. Anul acesta am făcut demersuri pentru mărirea unui post cu o îngrijitoare. Toți angajații acestei grădinițe au fost nevoiți să rămână foarte multe ore peste program, din dorința de a le oferi copiilor condiții cât mai bune. Nici eu nu am stat vacanța aceasta mai mult de 10 zile acasă, pentru că eu, director, am vopsit, am văruit, cu administratorul și colegele mele educatoare. Nu am impus nimănui. O singură dată le-am spus să iasă în curte și au refuzat, pe motiv că sunt transpirate. De altfel, toate colegele mele fac munca îngrijitorului”, ne-a spus Cristina Șerban.Cât despre jignirile pe care le adresează administratorul îngrijitoarelor, prof. Cristina Șerban a declarat că nu are cunoștință de aceste aspecte și dacă este adevărat persoanele respective ar fi trebuit să sesizeze directorul în scris, iar situația să fie discutată în consiliul profesoral: „Eu, directorul Cristina Șerban, consider că mi-am respectat toți angajații. Ba mai mult, am pus mâna, fără rușine, și am făcut munca îngrijitoarelor, de dragul copiilor!”.