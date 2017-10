Scandal la Şcoala nr. 12. „De ce m-a demis inspectorul general Răducu Popescu?“

9

Kogalniceanu

Si noi,profesorii de la Kogalniceanu, ne-am tot plans de schimbarea doamnei director adjunct, Floriana Petre, dar si de managementul defectuos al managerului Bold-Revnic,dar nu ne asculta nimeni...Situatia este dezastroasa, in prima zi de scoala, pe 1 septembrie, ne trezim bagati intr-un consiliu profesoral neanuntat, AMENINTETI de catre domnul director sa avem grija ce barfim, ce facem, ca el are pile la general si va fi vai samar de noi, ca el este consilier local PSD, si fortati sa votam membrii numiti de el in CA, in comisii...Asta este,vocea partidului inainte de toate.