Scandal la Şcoala 28: "Munca de 40 de ani, anulată de decizia directoarei!"

Scandal la Școala 28: "Munca de 40 de ani, anulată de decizia directoarei!"

În fiecare an, gradațiile de merit acordate profesorilor pe o perioadă de cinci ani pentru rezultate deosebite la catedră, și nu numai, au constituit motiv de nemulțumire și chiar scandal.Nu mai departe, ieri, profesorii prezenți la avizierul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, unde erau afișate cele aproape 500 de dosare depuse spre validare, se interesau unde pot depune contestațiile pentru calificativele primite.Mai mult, am primit pe adresa redacției, din partea prof. Ecaterina Rupesac, cunoscut cadru didactic titular la Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian”, o scrisoare intitulată „Munca de 40 de ani la catedră, anulată de decizia unei direc-toare”, în care face afirmații grave la adresa prof. Mihaela Stan, directorul Școlii 28.„Anul acesta, mi se termină perioada de acordare a gradației de merit și, așa cum se obișnuiește, am întocmit un alt dosar pe care l-am pregătit conform metodologiei de acordare a gradației de merit. Dosarul, în schimb, trebuie avizat de către directorul unității de învățământ. Doamna director, prof. Mihaela Stan, a depus dosarul fără a-mi aviza diplomele obținute de către elevii pe care i-am format timp de cinci ani, perioadă în care se evaluează activitatea, susținând că sunt fabricate. Afirmația a fost făcută în consiliul profesoral din data de 4 mai, dar neconsemnată. Colegele mele au auzit și sper să mă susțină. Care este activitatea mea? Din cei 33 elevi din clasa a IV-a, în anul școlar 2013-2014, nouă au fost admiși la Liceul Teoretic «Ovidius», cinci elevi la Colegiul Național «Mircea cel Bătrân», doi la Liceul Teoretic «Traian», un elev la Colegiul de Arte «Regina Maria». Cei care au rămas în școală au rezultate foarte bune acum, în clasa a V-a”, după care urmează o înșiruire a numeroaselor funcții și activități pe care le-a susținut. „Și pentru toate acestea, am primit doar 36 de puncte! Oare de ce au fost anulate toate aceste calități și activități ale mele? Pentru simplul fapt că nu dorește, așa cum a afirmat, «vedetism», că nu dorește oameni de valoare în școală? Și nu sunt singura care am probleme cu domnia sa! Menționez că nu am prezentat diplomele elevilor în original deoarece acestea sunt la elevi, eu având doar copii. Celelalte documente au fost prezentate în original. Sunt convinsă că diplomele elevilor sunt la elevi, nu la cadrele didactice care au depus dosare de gradație. Am speranța că se va face auzit strigătul meu, deoarece este o pată pentru mine evaluarea dosarului de gradație!”, și-a încheiat prof. Rupesac nemulțumirea scrisă.„Lucrurile sunt cusute cu ață albă“Firesc, am solicitat și un punct de vedere al prof. Mihaela Stan, care iată ce a declarat pentru „Cuget Liber”: „Există niște documente anexă la dosar, documente pe care le semnează atât cadrul didactic, cât și directorul și pe care trebuie să și le asume cunoscând Codul Penal, cunoscând falsul în declarații, și care pot fi certificate numai dacă acea copie este însoțită de original. Atâta timp cât nu există un original, pe motiv că pe vremea aceea nu se făcea, nu aveam cum să certific. Cum să fac acest lucru pentru anul 2009, când eu nici nu eram director în școală? Eu mi-am făcut doar datoria. Nu pot să fac un compromis pe lege. Nu cred că și-ar asuma nimeni așa ceva! Deci lucrurile sunt cusute cu ață albă aici. Eu unde nu am avut original, nu am semnat. Nu-și asumă nimeni un fals. Dacă nu avem documente mai bine nu mai depunem”.Cam în aceeași cheie a fost și declarația inspectorului școlar general prof. dr. Răducu Popescu, care a spus că, la rândul său, a primit acea sesizare din partea prof. Ecaterina Rupesac. „Vom analiza cu atenție acest dosar, ca de altfel pe toate celelalte pentru care s-au depus contestații. Dar nu cred că vreun director și-a pus semnătura pe acte pentru care nu a avut justificări”, a spus șeful ISJ Constanța.v v vAstăzi este ultima zi de primire a contestațiilor, urmând ca, până pe 25 mai, acestea să fie soluționate și mai apoi validate și transmise Ministerului Educației.