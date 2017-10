Scandal la Bacalaureat, după contestaţii. Diferenţe incredibile între corectări

Scandal la Bacalaureat, după contestații. Diferențe incredibile între corectări

Cel puțin 10 mirciști care au susținut Bacalaureatul se pot declara fericiți că au avut curajul să conteste modul cum au fost corectate lucrările lor de la limba română.Și când spunem aceasta avem în față punctaje izbitor de diferite, cum ar fi creșteri de la 6,9 la 9,1 sau de la 7,45 la 9,1, sau de la 7,35 la 9,25 și enumerarea poate continua în același… ritm. Probabil cel mai șocat a fost un elev de la Liceul „Anghel Saligny” a cărui lucrare a fost notată inițial cu 6,4 ca apoi să crească la 8,5. Și nu sunt singurele exemple, dar majoritatea se leagă de lucrări de la limba română, unde două dintre subiecte, cel de comentariu și cel de eseu, sunt foarte subiective, profesorul evaluator neavând un barem la fel de riguros precum cel de la matematică sau alte științe exacte. La aceasta se adaugă și faptul că profesorii evaluatori au de corectat minim 100 de lucrări pe zi, într-un interval foarte scurt, ceea ce readuce în atenție problema mereu dezbătută a specializării unor profesori strict în evaluarea de lucrări.Ce pățesc profesorii corectoriÎntrebată unde au fost corectate lucrările, prof. Gabriela Bucovală, inspector general, a afirmat că atâta timp cât Ministerul Educației nu a făcut publice județele în care au plecat lucrările nici ea nu se hazardează, cu toate că în târg se vorbește că inițial ele au fost corectate la Tulcea. „La recorectare, județul evaluator a trimis în alte județe, conform unei liste care ne-a fost dată de minister”.Cât despre sancționarea profesorilor care au depunctat elevii, același „general” a spus că e greu de precizat atâta timp cât toate regulile s-au schimbat. „Nu sunt profesori din același județ, deci nu știm și așteptăm de la minister informații”, a mai adăugat prof. Bucovală.În ceea ce privește rezultatele obținute de elevii constănțeni la cele două examene - Evaluare Națională și Bacalaureat -, inspectorul general s-a declarat mulțumit de faptul că au lăsat acasă tentațiile și au fost două sesiuni fără prea mulți eliminați. „Cert este că au fost examene corecte, care reflectă realitatea, lucru îmbucurător care constituie premisa răsturnărilor de valori. Mă bucur că elevii noștri au înțeles și nu am mai avut eliminați foarte mulți, au renunțat la teribilism, spre binele lor, să nu piardă atâtea sesiuni”.Ministerul dat în judecată tot pentru contestațieProaspăt candidat la Bacalaureat, Horia Onița, președintele Consiliului Național al Elevilor, și-a făcut publică nemulțumirea în urma contestației la Limba și literatura română, nota fiindu-i modificată de evaluatori de la 9,25 la 9,60, nota finală a rămas tot 9,25. Mai mult, acesta este hotărât să dea în judecată ministerul pentru că a refuzat să îi admită contestația. „În acest sens, mă consider vătămat în drepturi și voi chema în judecată Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru că a refuzat să îmi admită contestația, în mod vădit discriminatoriu prin stabilirea unui prag nejustificat de 0.5 pentru modificarea notei. Îi invit pe toți cei care vor să se alăture acestui demers să îmi spună, am auzit că sunt deja”, a scris Horia Onița pe Facebook.Fapt ce a declanșat un val de… simpatizanți, aflați în aceeași situație. De altfel, la articolul din „Cuget Liber”, apărut după contestațiile de la Evaluarea Națională, un tătic comenta „La unii s-au dat 15 sau 5 sutimi la contestații, la alții nu. Posibil ca un hoț să-și bată joc de copiii noștri și poate are și părinți sus-puși ! (6,90 mate apoi 6,95 sau 6,25 apoi 6,35 română, dar media de evaluare e la fel, 6,60)”.Și dacă la Bacalaureat a fost orgoliul unor elevi bine pregătiți de a demonstra că au fost nedreptățiți, la Evaluarea Națională procentele refuzate pot naște adevărate drame, întrucât ele surclasează șansele de a ocupa un loc la liceul dorit.Actualul ministru al Educației Mircea Dumi-tru a afirmat că va analiza situația creată.