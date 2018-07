Scandal la BACALAUREAT 2018. Greşeală în baremul de la proba de informatică. „Nu vreau să fiu pedepsită pentru că am ştiut prea mult!”

Scandal la BACALAUREAT 2018. Greșeală în baremul de la proba de informatică. „Nu vreau să fiu pedepsită pentru că am știut prea mult!”

Probele scrise ale examenului de bacalaureat s-au încheiat, însă nu și scandalurile. Un grup de elevi olimpici la informatică atrage atenția că unul din subiectele de la informatică se putea rezolva prin două metode, deși în baremul de notare este trecută doar o metodă. Ambele metode sunt corecte, însă, absența din barem a celei de-a doua metode, ar putea duce la note mai mici pentru cei care au folosit-o, profesorii corectori neputând acorda punctaj pentru aceasta.







Un grup de elevi, olimpici la informatică, a făcut o petiție către minister pentru a accepta și a doua metodă de rezolvare a problemei respective. Petiția Bacalaureat Informatică Sesiunea Iunie – Iulie 2018 poate fi semnată online. „În barem varianta corectă este b.4, în schimb folosirea unui arc de la vârf la el însuși duce la obținerea ca rezultat a variantei a.3. În programa pentru Bacalaureat apare precizat la grafuri orientale noțiunea de arc. Corect ar fi să fie punctate ambele variante din moment ce nu s-a precizat că nu se pot folosi arcuri de la vârf la el însuși”, se arată în textul petiției online.







Iată ce a scris o elevă din Constanța: „Semnez pentru că eu am rezolvat exercițiul în aceeași idee și nu îmi doresc ca viitorul meu să fie afectat din cauza incapacității unora. Această grilă îmi blochează accesul la facultatea la care am visat. Dacă aș fi greșit «pe barba mea» mi-aș fi acceptat soarta, dar nu vreau sa fiu pedepsită pentru că am știut prea mult”.