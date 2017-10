Scandal imobiliar cu „rădăcini“ arheologice, în centrul oraşului

Scandal imobiliar cu „rădăcini“ arheologice, în centrul orașului

Pe Aleea Lupeni, situată între Bulevardul Ferdinand și strada Traian, se sapă de zor în vederea pregătirii terenului pentru un P+7. Construcția i-a scandalizat pe locuitorii blocului vecin C1, întrucât edificiul care va fi ridicat îi va priva pe aceștia de lumina naturală și va suprima funcționalitatea aleii din fața imobilului. Ei sunt nemulțumiți și de faptul că nu există un panou de informare privind denumirea sau termenul de finalizare a construcției, așa cum prevede legea. Am aflat de la Senol Zevri că la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, instituție pe care o conduce, a ajuns un dosar pentru un „imobil locuință colectivă parter plus șapte etaje pentru care s-a înregistrat o cerere la 29.03.2010 de către SC OCTAV TOUR SRL, cu respectarea HCLM 339 din 29.06.2009, pe B-dul Ferdinand”. Totodată, Senol Zevri susține că solicitantul nu a prezentat toate documentele necesare ridicării construcției: „Nu a adus documentele pentru că nu are cum să le obțină! Unul dintre documente este adeverința de la Direcția Sanitară Județeană, respectiv un studiu de însorire care trebuie să prevadă că imobilele învecinate vor beneficia, după finalizarea construcției, de lumina soarelui un anumit număr de ore pe zi, ceea ce nu e posibil în cazul de față. Eu nu pot să spun acum că îi blochez dosarul, dar trebuie să îndeplinească o serie de condiții și nu face niciun efort să aducă documente. Dacă, prin absurd, îmi aduc toate documentele solicitate, eu beneficiez de ceea ce se cheamă dezbatere publică - când cetățenii din zonă o să spună că nu sunt de acord - legea îmi dă dreptul acesta - orice act al meu administrativ are un număr de zile pentru dezbaterea publică, așa prevede legislația cu privire la autorizațiile de mediu. Procedura este următoarea: dau decizie pentru autorizație de mediu, se publică în presă și se așteaptă 15 zile, perioadă rezervată dezbaterii publice. Din păcate, noi nu am avut până acum astfel de situații, însă, de data aceasta, oamenii sunt extrem de scandalizați pentru că le sunt afectate grav interesele, or așa ceva nu se mai tolerează”. Firmă fără venituri, doar cu cheltuieli În ciuda faptului că nu au fost depuse toate documentele, pe locul pe care urmează a fi ridicat imobilul se efectuează săpături, supravegheate de arheologi din cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie (MINAC), în timpul lucrărilor descoperindu-se un zid, precum și fragmente ceramice. „Poate fi un zid al unei construcții importante din orașul vechi”, ne-a spus Gabriel Custurea, directorul MINAC. Descoperirile vor fi incluse într-un raport, care urmează să fie înaintat Comisiei Naționale de Arheologie. Dacă se dovedește că este vorba de o construcție cu valoare istorică, vor fi luate măsuri de conservare, așa cum a precizat directorul MINAC. Ne întrebăm, însă, cum va putea suporta costurile eventualelor conservări SC OCTAV TOUR SRL, având în vedere că firma are venituri totale de 2 lei, în timp ce cheltuielile totale însumează 62.031 lei, conform bilanțului pe 2009, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Tot în bilanț mai sunt specificate și pierderile firmei, în valoare de 63.496 lei, precum și datoriile, de 969.852 lei. Conform Oficiului Național al Registrului Comerțului, OCTAV TOUR SRL este administrată de Valentin Corvin Popescu, avându-i ca asociați pe Octavian Mihai Popescu, Radu Nicolae Bologa și Lygia Popescu. Și membrii Asociației de Proprietari 597 B au încercat să afle răspunsuri, drept pentru care au înaintat o sesizare către Primărie, Agenția pentru Protecția Mediului, Inspectoratul Teritorial de Construcții și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, prin care solicită sistarea lucrărilor. „Interesul pe care-l reclamăm obștesc, comunitar, îl constituie împrejurarea că orice edificiu ridicat în această zonă va fi amplasat peste conducte funcționale, și adumbrește lumina naturală a aripii estice a blocului C1, aflându-se la mai puțin de 10 m de fațada acestuia și suprimă funcționalitatea aleii din fața blocului, și ea diminuată în ecartament cu circa 1 m, astfel că o mașină parcată în fața blocului face imposibilă deplasarea acesteia”, se arată în sesizare. Membrii Asociației de Proprietari sunt nemulțumiți, de asemenea, că lucrările se desfășoară într-o zonă cu încărcătură istorică: „Aici e o zonă cu multe rămășițe de odinioară, iar noi terfelim istoria”, susține unul dintre locuitori. În sesizare, ei mai arată riscul la care este expusă structura de rezistență a blocului C1, în momentul în care se va dispune folosirea excavatoarelor sau a utilajelor de acest gen. Rămâne o necunoscută de ce a fost avizată o construcție între blocuri, într-o zonă deja aglomerată; încă una dintre „tainele” cu care Primăria îi provoacă pe constănțeni.