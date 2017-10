„Scandal cusut cu aţă albă chiar de directoare“

La Școala „B.P. Hașdeu” din Constanța

„Scandal cusut cu ață albă chiar de directoare“

Tărăboiul iscat la Școala nr. 12 „B.P. Hașdeu” e foarte adevărat că umbrește prestigiul acestei instituții. Vă reamintim că este vorba de acuze aduse în consiliul de administrație al instituției de către directoarea prof. Mirela Florea la adresa directorului adjunct prof. Viorel Prejbeanu, care ar fi semnat, în locul ei, un procesverbal de recepție a unor calculatoare donate de un părinte și dintre care, între timp, unul ar fi dispărut. Din păcate, lucrurile sunt întreținute din interior, în niciun caz, așa cum ar vrea să ne simțim, din cauza presei. Nu noi am inventat animozitatea dintre directoare și adjunct, cadre didactice între care nu există comunicarea în folosul instituției, vânându-se greșeli care așteaptă confirmarea „superiorilor”, respectiv a unei comisii de anchetă din partea Inspectoratului Școlar Județean Constanța Mai nou, însă, prof. Sultana Fogoroși, liderul sindical al acestei școli, a considerat de cuviință să se erijeze în consilierul de imagine al acestei instituții și să-și exprime într-o scrisoare deschisă dezaprobarea cu privire la „discreditarea într-un mod ireverențios și tendențios” a imaginii școlii. Din nefericire, așa cum am aflat de la înv. Veronica Coțofană, cadru didactic la Școala nr. 12, nu la fel de vehementă a fost atitudinea liderului atunci când i-a adus la cunoștință că a fost jignită de aceeași directoare Mirela Florea la începutul anului școlar. Sau când aceeași Școală nr. 12 a apărut în presă tot cu un scandal, în aprilie 2008, și când aceeași Mirela Florea, împreună cu o altă profesoară, au scos copiii de la ore pentru a aprinde lumânări în fața Primăriei. Am discutat și cu părintele care nu și-a dorit altceva decât să sprijine instituția unde învață copiii săi, oferind drept sponsorizare mobilier, echipament sportiv pentru echipa de baschet a școlii, două calculatoare într-o primă fază și mai recent, alte trei calculatoare, dispariția nedovedită constituind motiv de zâzanie. Foarte afectat de faptul că Mirela Florea a provocat această falsă zarvă, ne-a declarat că, de la bun început, i s-a părut totul cusut cu ață albă de către directoare. „Cunosc faptul că, din punct de vedere managerial, este punctată ca foarte bună sponsorizarea unei școli și tocmai de aceea probabil că se încearcă o mușamalizare a bunelor mele intenții”, a declarat părintele în cauză. Cu toate că ISJ Constanța a atenționat direcțiunea să nu mai convoace ședințe pe această temă până la soluționarea situației, la Școala nr. 12 unele cadre didactice servesc „cu credință”, din motive ce țin de româneasca teamă a zilei de mâine.