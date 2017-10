„Scaiul“ - spectacol dedicat Zilei Mondiale a Teatrului

Ştire online publicată Miercuri, 26 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

27 martie este data oficială în care se sărbătorește Ziua Mondială a Teatrului. Ziua Mondială a Teatrului a fost creată de Institutul Internațional de Teatru, în cadrul Congresului Mondial de la Viena, în anul 1961 și a fost sărbătorită prima oară în 1962, la 27 martie, ziua în care se deschidea stagiunea „Teatrului Națiunilor” de la Paris. De atunci, pe 27 martie, în fiecare an, comunitatea teatrală internațională, artiști și public deopotrivă, celebrează Ziua Mondială a Teatrului, ca un moment de afirmare a forței de comunicare a artei scenice, ca mod de expresie a umanității, dincolo de toate frontierele geografice sau culturale, lingvistice, religioase sau politice. Teatrul este o sursă de divertisment și inspi-rație care are puterea de a uni diversele culturi și popoare din întreaga lume. Dar este mai mult decât atât, pentru că poate educa și informa. Teatrul ne poate face să zâmbim și să plângem, dar ar trebui să ne facă să gândim sau să ne analizăm. Teatrul este o muncă de echipă; deși cei care se văd sunt actorii, există și oameni extraordinari, cei care nu sunt vizibili (tehnicieni de scenă și din ateliere) la fel de importanți pentru că fac posibilă producția teatrală. Din multe puncte de vedere, fiecare zi ar trebui considerată o zi a teatrului, „fiindcă avem datoria de a purta mai departe tradiția divertismentului, de a educa și de a lumina publicul, fără de care noi, creatorii de teatru, nu am exista”, spunea actrița britanică Judi Dench, în 2010, în mesajul său cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului. v v vTeatrul de Stat Constanța dedică spectaco-lele săptămânii Zilei Mondiale a Teatrului și, în spiritul acestei sărbători, invită publicul să-i fie alături la toate spectacolele - pentru o sărbătoare perpetuă a impresionantului și magicului univers teatral. Sâmbătă, 29 martie, de la ora 19, publicul este invitat la cea de a 50-a reprezentație a spec-tacolului de mare succes „Scaiul”. Spectacolul este dedicat Zilei Mondiale a Teatrului. Duminică, 30 martie, de la ora 19, cu reprezentația recentei premiere de succes a teatrului tomitan, „Nunta lui Figaro”, Teatrul de Stat Constanța se alătură Campaniei Naționale „Artiștii pentru Artiști’’.