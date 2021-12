Savantului geolog Dan Alexandru Grigorescu îi va fi decernat titlul de Doctor Honoris Causa

Joi, 9 decembrie 2021, de la ora 11:00, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole din cadrul Universitătii „Ovidius” din Constanța va decerna titlul de „Doctor Honoris Causa” profesorului universitar doctor Dan Alexandru Grigorescu, director științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, geolog, paleontolog, formator de școală și deschizător de drumuri în conservarea patrimoniului național, promotor al învățământului universitar de tip european în România, informează conf. univ. dr. Marius Skolka.Potrivit sursei citate, festivitatea va avea loc în Campus Corp A, Sala Senatului UOC, fiind transmisă online pe link-ul https://ovidius.webex.com/meet/senat.Cariera academică absolut impresionantă a prof. univ. dr. Dan Alexandru Grigorescu debutează cu absolvirea, în 1964, a Facultății de Geografie și Geologie, specializarea Geologie, din cadrul Universității București, facultate unde este imediat încadrat ca preparator la Catedra de Paleontologie. Urmează toate treptele carierei academice ajungând profesor în 1992. Din anul 1993 devine conducător de doctorat, iar în anul 2011 primește titlul de Profesor emerit al Universității din București.Activitatea de cercetare efectuată în România, în paralel cu cea de la catedră și publicarea descoperirilor paleontologice îi aduc rapid recunoaștere mondială. În 1973 este invitat să susțină cursuri la Universitatea Punjab, Chandigarh, India, prelegeri la Smithsonian Institution, Washington D.C. (1975), Universitatea Oregon Corvallis, USA (1975).În anul 2003 este profesor asociat la Earth Sciences Department, Bristol University (Marea Britanie), unde sustine cursuri și seminarii în cadrul modulului de Paleobiologie și Geologie ambientala, iar în 2011 la Universitatea din Graz și Universitatea din Salzburg, Austria.Numele profesorului Grigorescu este legat de câteva din domeniile de bază ale geologiei din România - stratigrafia formaţiunilor de fliş cretacic din Carpații orientali, stratigrafia și sedimentologia formațiunilor continentale, paleontologia vertebratelor, cu precădere a faunelor cu dinozauri din Bazinul Hateg, înființarea Geoparcului dinozaurilor, geoconservarea si protecţia patrimoniului geologic.În semn de recunoaștere a contribuției deosebite la cunoașterea faunei Cretacicului din Țara Hațegului, i-au fost dedicate de către colegi trei specii de vertebrate fosile: Tringa grigorescui (Kessler et Gal, 1996), Pyramidula grigorescui (Pana et al.,2002), Hatzegobatrachus grigorescui (Venczel et Csiki, 2003).