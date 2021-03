Este vorba despre Matei Octavian Stănescu, din clasa a IX-a C, Victor Botnaru, din clasa a IX-a C, Tiberiu Popescu şi Cezar Tulceanu, ambii din clasa a X-a C, Alexandru Pavel, din clasa a XII-a C, şi Răzvan Pușcașu, din clasa a XII-a C. Elevii sunt pregătiţi de prof. Eden Memet.

Şase elevi de la Liceul Internaţional de Informatică din Constanţa s-au calificat la faza naţională a Olimpiadei de Informatică, organizată de Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică.