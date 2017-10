Sărbătoarea Schimbării la Faţă. Mare atenţie la superstiţii!

Sărbătoarea Schimbării la Față. Mare atenție la superstiții!

În fiecare an, pe 6 august, creștinii prăznuiesc Schimbarea la Față a lui Iisus Hristos, care are ca semnificație momentul în care apostolii Mântuitorului, aflați pe muntele Tabor, s-au convins că acesta nu este doar un prooroc al lui Dumnezeu, ci Fiul Său.Biserica a rânduit ca de această sărbătoare, aflată în Postul Adormirii Maicii Domnului, să se facă dezlegare la pește, pentru bucuria praznicului.În satele românești încă se mai păstrează viu spiritul acestei sărbători. De ea sunt legate o serie întreagă de obiceiuri, datini, tradiții și superstiții.Pericolele ce îi pândesc pe neatențiAcest praznic este unul foarte important, fiind una dintre acele zile când se spune că cerurile se deschid, iar cei aleși de Dumnezeu pot vedea Porțile Raiului. Cei care nu țin această sărbă-toare vor fi uscați și gălbejiți ca florile care de acum încep să se veștejească. Cine spală haine în această zi va fi năpădit de păduchi și ploșnițe. Femeile însărcinate, dacă vor ține această zi, vor avea o naștere ușoară, iar copiii pe care îi vor naște vor fi sănătoși. Fetele nu-i bine să se spele în această zi pentru că nu le mai crește părul, așa cum nu mai crește iarba. Despre oamenii care nu-și văd umbra capului la răsăritul soarelui, în dimineața zilei, se spune că vor muri până la sfârșitul anului.În această zi nu este bine să te cerți cu nimeni și nici să fii certat de către cineva, că așa vei fi tot anul, până la următoarele Probăjenii. Oamenii care se roagă în această zi să scape de o patimă (beție, tutun, preacurvie, etc.), sigur vor fi vindecați.În această perioadă se sfințesc grădinile, boabele de grâu pentru semănat, recoltele. De asemenea, viii nu trebuie să-i uite nici pe cei trecuți în neființă și să facă pomană în amintirea și pentru sufletul acestora.Dacă în ziua Schimbării la Față vremea este însorită și plăcută, toamna va fi una roditoare și îmbelșugată. În schimb, dacă plouă, toamna va fi una mohorâtă. În popor se spune că dacă în Postul Adormirii Maicii Domnului plouă mult, iarna care va veni va fi una plină de ninsori.Este bine ca până la această dată țăranii să termine de cosit și de adunat fânul. De acum încolo iarba și florile doar îmbătrânesc, diminuând calitatea furajului. Acum se culeg și ultimele plante de leac. În această zi se poate începe și gustatul boabelor de struguri. Deși încă nu sunt coapte și ți se sterpezește gura de la ele, tradiția le atribuie un rol vindecător și se spune că sunt bune de leac pentru cei care au intestinele sensibile. Tot de acum este bine ca să nu se mai doarmă afară.