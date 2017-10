Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului

Nașterea Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din cursul anului bisericesc care a început la 1 septembrie și este prăznuită astăzi, 8 septembrie. Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului marchează hotarul astronomic dintre vară și toamnă. Bătrânii spun că în această zi rândunelele pleacă spre zonele calde, insectele încep să se ascundă în pământ, iar frigul își face simțită prezența. De aici și spusa: „O trecut Sântămărie, leapădă și pălărie!”. Este vremea în care se desfășoară diferite târguri și iarmaroace. Din această zi se încep unele activități practice specifice: culegerea unor fructe și plante medicinale, bătutul nucilor, recoltarea ogoarelor, culesul viilor, semănatul cerealelor de toamnă.Fecioara Maria este cea mai îndrăgită divinitate feminină a Panteonului românesc, invocată și astăzi de fete pentru grăbirea căsătoriei, de femei pentru ușurarea nașterii, de păgubiți pentru prinderea hoților, de descântătoare pentru vindecarea bolilor etc. Ea are trăsăturile Născătoarei, a Marii Zeițe neolitice, invocată în momentele de grea cumpănă ale omului. În basme ajută eroinele să iasă din impas, dar le pedepsește cu asprime când îi încalcă ordinele, vindecă boli grele, redă vederea fiicei orbite de mama vitregă, înzestrează fecioara vrednică și ascultătoare și o căsătorește cu fiul de împărat etc. În unele tradiții, Maica Domnului, adesea identificată cu astrul nopții, Luna, sau cu Pământul, se roagă de Dumnezeu să nu prăpădească lumea, să nu izgonească vânturile cu avantajele pe care le aduc acestea oamenilor.Credincioșii parohiei Eforie Nord II prăznuiesc sâmbătă, 8 septembrie, hramul acestei biserici, Nașterea Maicii Domnului. Cu acest prilej au fost aduse spre închinare sfintele moaște ale Sf. Apostol Andrei - ocrotitorul românilor și ale Sf. Mare Mucenic Pantelimon - Tămăduitorul. Acestea vor rămâne la parohia din Eforie Nord până duminică.În ziua de hram, sâmbătă, Sf. Liturghie va fi săvârșită de IPS Teodosie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La invitația preotului paroh, Ciprian Cojocaru, membrii Coralei „Armonia” vor oferi răspunsurile liturgice. Duminică, 9 septembrie, îi vom sărbători pe Sfinții Părinți Ioachim și Ana. Tatăl Fecioarei Maria se numea Ioachim și era din seminția lui Iuda. Soția lui Ioachim se numea Ana și era fiica preotului Matthan. Astfel, tatăl Fecioarei Maria era un urmaș al regelui David, iar mama, o descendentă din familia preoțească a lui Aaron, împlinindu-se prin aceasta proorocia că Mesia va avea o dublă descendență: împărătească și preoțească.