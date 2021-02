Sărbătoare la Şcoala „Lucian Grigorescu” din Medgidia

Copiii au omagiat şcoala în care învaţă şi dascălii care îi educă. De asemenea, au prezentat activităţile desfăşurate în cadrul proiectului Once Upon a Time… the Sea, finanţat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+. Proiectul, care a demarat pe data de 1 septembrie 2018 şi se va finaliza pe 31 august 2021, este coordonat de Şcoala „Lucian Grigorescu” şi are ca parteneri instituţii de învăţământ din Italia, Spania şi Portugalia.





Invitaţi de seamă au fost directorul şcolii, prof. Simona Dănilă, directorul adjunct, prof. Emilia Ciocan, fostul diriginte al clasei, prof. Tatiana Penelea, în prezent cadru didactic pensionar, părinţi, eleva Sara Raftu, din clasa a VI-a A, şi Andreea Badea, absolventă din promoţia 2020.