Sărbătoare la Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

Elevii și cadrele didactice ale Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” au sărbătorit, de Sfântul Nicolae, cu fast și mare bucurie, ziua patronului lor spiritual. Anul acesta, ziua școlii a fost marcată prin activități didactice, acțiuni caritabile și activități sportive.Deschiderea festivă a fost un prilej de rememorare a realizărilor din anul care a trecut. Elevii LTNB au participat la numeroase olimpiade școlare, câștigând premii la etapele județene ale olimpiadelor, din care trei premii I, 11 premii II, 12 premii III și 24 mențiuni. Șase elevi s-au calificat la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, cu toții obținând rezultate deosebite, din care un premiu special la limba latină și o mențiune specială la limba franceză. De asemenea, foarte mulți elevi au participat la concursuri școlare, din care amintim rezultatele deosebite la concursurile internaționale Nasa Space Settlement, Infomatrix și Ecofest Junior.O altă realizare cu care se mândresc elevii și profesorii LTNB sunt proiectele europene derulate cu succes: „Școală europeană prin valori locale”, „Healthy life”, „Skills for life”, „Yes Event - Conferința tinerilor europeni”.După deschiderea festivă, au urmat activitățile desfășurate la clasă cu elevii. Aceștia s-au întrecut în a-și arăta talentul gastronomic la o competiție culinară, au participat la concursul „Capcanele limbii române”, dar și la modele literare antice, ora de programare, expoziție de fotografii, fizica distractivă, premiile Nobel în știință, matematicieni ce poartă numele de Nicolae, English with laughter, Skills for life. Ziua s-a încheiat cu o petrecere tematică unde participanții au venit costumați și cele mai frumoase costume au fost premiate.