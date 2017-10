Sărăcia educaţională este o realitate

Sărăcia educațională este o realitate

Anul acesta scopul acțiunii este de a reaminti autorităților din întreaga lume că promisiunile asumate de state trebuie respectate, iar educația gratuită și de calitate pentru toți copiii este una dintre aceste promisiuni.În plus, ca în fiecare an, inițiatorul acestei campanii, la nivel internațional, este Organizația „Salvați Copiii!”, care se bucură de sprijinul Ministerului Educației Naționale, dar și de al celorlalți parteneri: Consiliul Național al Elevilor, Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, World Vision România, Roma Education Fund România, Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională „Step by Step”, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, Agenția Împreună, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, Asociația OvidiuRo și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.Activitățile de tip dezbatere, joc de rol, conferințe vor fi derulate de către cadrele didactice la toate clasele de gimnaziu și de liceu, cu scopul de a atrage atenția asupra faptului că educația publică gratuită și de calitate este un drept universal și că sărăcia educațională este o realitate. Tocmai de aceea, trebuie luate măsuri concrete pentru diminuarea ei, mai ales că rata abandonării școlii de la vârste fragede este în creștere și trebuie găsite soluții.