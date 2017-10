Sar pe mese în Bamboo, dar nu pot sări capra. Liceenele păcălesc orele de sport cu probleme femeieşti

2

Care sali de sport ???

La scoala 24,Ion Jalea nu exista sala de sport !!! A fost transformata in clasa si mica sala de sport !!! Copii NU MAI FAC ORA DE SPORT decat diferite jocuri, incaltati in cizme, in clasa. E strgator la cer mai ales ca se cunoaste cat de importanta este miscarea pentru sanatate. Vara ies in curtea scolii dar iarna sunt mici robotei care nu fac decat sa stea in banca . Chiar nu se gasesc solutii de catre administratia locala ?